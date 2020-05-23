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До послаблення карантину не готові 9 областей: список

Новини » Коронавірус     23.05.2020 - 13:51
До послаблення карантину не готові 9 областей: список
Фото: літній майданчик ресторану (РБК-Україна)

Дніпропетровська область знову не відповідає вимогам

Міністерство охорони здоров'я України оновило таблицю готовності областей до наступного етапу послаблення карантину. Так, 9 областей станом на сьогодні не відповідають критеріям МОЗу.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За даними таблиці МОЗ, станом на 23 травня послаблювати карантинні обмеження не можна у Дніпропетровській, Донецькій, Волинській, Закарпатській, Київській, Луганській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Зазначимо, для переходу до наступного етапу послаблення карантину областям необхідно відповідати трьом критеріям: рівень захворюваності, завантаженість ліжок та охоплення тестувань.

До послаблення карантину не готові 9 областей: список

Нагадаємо, 22 травня в Україні розпочався режим адаптивного карантину, за якого обмеження послаблюють в кожній області окремо, а не на всій території відразу.

Як писало РБК-Україна, станом на ранок 22 травня до другого етапу послаблення карантину не були готові Київ та понад 10 областей.

Крім того, сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов змінив своє рішення щодо послаблення карантину в Києві.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я Україникарантин
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