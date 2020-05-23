ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

К ослаблению карантина не готовы 9 областей: список

Новости » Коронавирус     23.05.2020 - 13:51
К ослаблению карантина не готовы 9 областей: список
Фото: летняя площадка ресторана (РБК-Украина)

Днепропетровская область снова не отвечает требованиям

Министерство здравоохранения Украины обновило таблицу готовности областей к следующему этапу ослабления карантина. Так, 9 областей по состоянию на сегодня не соответствуют критериям Минздрава.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным таблицы Минздрава, по состоянию на 23 мая ослаблять карантинные ограничения нельзя в Днепропетровской, Донецкой, Волынской, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

Отметим, для перехода к следующему этапу ослабления карантина областям необходимо соответствовать трем критериям: уровень заболеваемости, загруженность коек и охват тестирования.

К ослаблению карантина не готовы 9 областей: список

Напомним, 22 мая в Украине начался режим адаптивного карантина, при котором ограничения ослабляют в каждой области отдельно, а не на всей территории сразу.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 22 мая ко второму этапу ослабления карантина не были готовы Киев и более 10 областей.

Кроме того, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов изменил свое решение относительно ослабление карантина в Киеве.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныкарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь