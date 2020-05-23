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У МОЗ змінили рішення щодо послаблення карантину в Києві

Новини » Коронавірус     23.05.2020 - 11:42
У МОЗ змінили рішення щодо послаблення карантину в Києві
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Київ відповідає вимогам МОЗ для послаблення обмежень

Міністерство охорони здоров'я України змінило своє рішення щодо послаблення карантину в Києві. У МОЗ заявили, що столиця відповідає всім вимогам для послаблення обмежень.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на сторінці у Facebook.

За словами Степанова, до міністерства надійшла оновлена інформація щодо показників готовності регіонів до послаблення карантину.

"Рівень захворюваності по місту Київ зараз становить 11,7 на 100 тисяч населення при нормі 12. Це означає, що Київ може переходити на другий етап виходу з карантину", - наголосив він.

Зазначимо, на сьогоднішньому ранковому брифінгу Степанов заявив, що Київ не може переходити до наступного етапу послаблення карантину, адже його показник інцидентності перевищує норму та знаходиться на рівні 15.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у КМДА вирішили сьогодні, 23 травня, запустити весь наземний громадський транспорт у звичайному режимі. Комісія ТЕБ та НС вирішила, що столиця відповідає вимогам.

Крім того, з 25 травня у Києві буде відновлено роботу метро.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України КиївМінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
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