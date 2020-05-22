Київ та 11 областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ

Фото: людина біля метро в Києві (РБК-Україна)

Разом з тим, до послаблення карантину готові 13 областей

МОЗ назвав області, які готові та не готові до послаблення карантинних заходів. Половина країни не готова.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Місто Київ, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька області не готові до другого етапу послаблення карантину.

У той самий момент, Вінницька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області готові до послаблення обмежень.

Нагадаємо, в Україні з 22 травня розпочався новий етап послаблення карантину, який включає запуск громадського транспорту, а з 25 травня - відкриття метро і дитсадків. Разом з тим, у Києві послаблення карантину починається з 23 травня.

Як повідомлялось, Київська область поки не буде послаблювати карантин. Один із чинників (кількість випадків захворювання на коронавірус на 100 тис. населення) перевищує допустиму норму.

Додамо, Кабінет міністрів запровадив адаптивний карантин до 22 червня.

Автор: Анастасия Рокитна