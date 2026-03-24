Новый уровень БПЛА: компания Roboneers представила украинский дрон-трансформер Bulldog

В компании Roboneers сообщили, что фирма разработала новый дрон-трансформер Bulldog, который одновременно может выполнять функции ретранслятора связи и доставлять полезное оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defender Media.

Многофункциональные возможности дрона Bulldog

Украинский беспилотник Bulldog сочетает в себе сразу несколько функций. Как ретранслятор, он обеспечивает стабильный радиоканал между наземными и воздушными объектами даже в плотной городской застройке и сложном рельефе, что позволяет поддерживать непрерывную связь в условиях боевых действий.

Помимо этого, дрон способен выполнять роль «бомбера» — доставлять и сбрасывать полезное навантажение по заданным целям, расширяя возможности применения комплекса в тактических операциях.

Технические характеристики дрона Bulldog

Bulldog оборудован защищенным каналом управления и способен работать в условиях ограниченной видимости, потери GPS, высокой влажности, пыли, а также ночью. На данный момент дрон находится на стадии тестирования.

Ключевые характеристики:

Дальность полета — до 20 км

Тактический радиус — до 10 км

Полезная нагрузка — до 10 кг

Крейсерская скорость — 12–15 м/с

Время нахождения в воздухе — до 70 минут без нагрузки

Новый дрон Bulldog обещает значительно усилить возможности украинских сил в сфере связи, разведки и доставки боевой нагрузки, сочетая надежность и универсальность в одном аппарате.