Новый уровень БПЛА: компания Roboneers представила украинский дрон-трансформер Bulldog
В компании Roboneers сообщили, что фирма разработала новый дрон-трансформер Bulldog, который одновременно может выполнять функции ретранслятора связи и доставлять полезное оборудование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defender Media.
Многофункциональные возможности дрона Bulldog
Украинский беспилотник Bulldog сочетает в себе сразу несколько функций. Как ретранслятор, он обеспечивает стабильный радиоканал между наземными и воздушными объектами даже в плотной городской застройке и сложном рельефе, что позволяет поддерживать непрерывную связь в условиях боевых действий.
Помимо этого, дрон способен выполнять роль «бомбера» — доставлять и сбрасывать полезное навантажение по заданным целям, расширяя возможности применения комплекса в тактических операциях.
Технические характеристики дрона Bulldog
Bulldog оборудован защищенным каналом управления и способен работать в условиях ограниченной видимости, потери GPS, высокой влажности, пыли, а также ночью. На данный момент дрон находится на стадии тестирования.
Ключевые характеристики:
- Дальность полета — до 20 км
- Тактический радиус — до 10 км
- Полезная нагрузка — до 10 кг
- Крейсерская скорость — 12–15 м/с
- Время нахождения в воздухе — до 70 минут без нагрузки
Новый дрон Bulldog обещает значительно усилить возможности украинских сил в сфере связи, разведки и доставки боевой нагрузки, сочетая надежность и универсальность в одном аппарате.
