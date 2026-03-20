Беспилотники станут "умнее": Украина запускает проект с немецкой компанией
Директор украинской компании Pegasus Arms Илля Самошкин заявил о запуске партнерства с немецкой компанией Rohde & Schwarz, которое предусматривает разработку новых решений в сфере воздушной разведки и электронной поддержки беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defence blog.
Расширение возможностей дронов
В рамках сотрудничества планируется объединить платформы Pegasus Arms с технологиями немецкой компании.
Это должно усилить функциональность беспилотных систем, применяемых в боевых условиях. Основной акцент сделан на разведке и выявлении угроз до начала активной фазы боевых действий.
Этапы реализации проекта
Стороны определили начальные шаги, включая разработку концепции, тестирование решений, настройку пилотной системы и ее проверку. Эти этапы направлены на переход от идеи к практическому применению.
Заявление руководителя компании
Директор Pegasus Arms Илля Самошкин подчеркнул, что интеграция новых технологий расширит возможности дронов.
"Интеграция решений мирового класса от Rohde & Schwarz открывает абсолютно новые возможности для наших беспилотных систем", – отметил он.
"Оснащение передовыми системами от Rohde & Schwarz расширит возможности наших беспилотников. Например, Pegasus Arms 25 теперь не только перевозит полезное нагрузку с пункта А в пункт Б, но и получит новые функции, которые станут неприятным сюрпризом для врага".
Новые функции беспилотников
Речь идет о тяжелом ударном беспилотнике Pegasus Arms 25, который используется для логистики и выполнения боевых задач.
После интеграции он может получить дополнительные возможности, связанные с обнаружением целей и электронной поддержкой.
Применение на фронте
Компания сообщила, что ее техника уже активно используется: на поле боя задействовано более 1500 тяжелых беспилотников.
Они применяются различными подразделениями Сил обороны Украины, в том числе против бронетехники и других военных целей.
Роль технологий разведки
Ожидается, что новое сотрудничество позволит расширить функции дронов за пределы ударных и логистических задач.
Системы воздушной разведки способны обнаруживать сигналы, отслеживать цели и обеспечивать раннее предупреждение об угрозах.
Электронная поддержка включает мониторинг излучений, что помогает выявлять вражеские системы связи и управления.
Перспективы развития
Интеграция таких решений позволит использовать их ближе к линии фронта, ускоряя реакцию и снижая зависимость от более уязвимых средств.
Партнерство отражает тенденцию современной войны, где беспилотники применяются не только для ударов, но и для разведки и радиоэлектронной борьбы.
Сотрудничество также соответствует планам Pegasus Arms по расширению функциональности дронов и развитию технологий противодействия.
В компании отмечают, что это направление остается одним из ключевых приоритетов на 2026 год.
