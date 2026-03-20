Беспилотники станут "умнее": Украина запускает проект с немецкой компанией

01:05 20.03.2026 Пт
3 мин
Внедрение новых технологий позволит применять дроны у линии фронта, повышая скорость реагирования и уменьшая зависимость от более уязвимых ресурсов
aimg Никончук Анастасия
Фото: дрон (facebook.com GeneralStaff.ua)

Директор украинской компании Pegasus Arms Илля Самошкин заявил о запуске партнерства с немецкой компанией Rohde & Schwarz, которое предусматривает разработку новых решений в сфере воздушной разведки и электронной поддержки беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defence blog.

Читайте также: Новая разработка для фронта: что умеет обновленная “ШАБЛЯ К-2”

Расширение возможностей дронов

В рамках сотрудничества планируется объединить платформы Pegasus Arms с технологиями немецкой компании.

Это должно усилить функциональность беспилотных систем, применяемых в боевых условиях. Основной акцент сделан на разведке и выявлении угроз до начала активной фазы боевых действий.

Этапы реализации проекта

Стороны определили начальные шаги, включая разработку концепции, тестирование решений, настройку пилотной системы и ее проверку. Эти этапы направлены на переход от идеи к практическому применению.

Заявление руководителя компании

Директор Pegasus Arms Илля Самошкин подчеркнул, что интеграция новых технологий расширит возможности дронов.

"Интеграция решений мирового класса от Rohde & Schwarz открывает абсолютно новые возможности для наших беспилотных систем", – отметил он.

"Оснащение передовыми системами от Rohde & Schwarz расширит возможности наших беспилотников. Например, Pegasus Arms 25 теперь не только перевозит полезное нагрузку с пункта А в пункт Б, но и получит новые функции, которые станут неприятным сюрпризом для врага".

Новые функции беспилотников

Речь идет о тяжелом ударном беспилотнике Pegasus Arms 25, который используется для логистики и выполнения боевых задач.

После интеграции он может получить дополнительные возможности, связанные с обнаружением целей и электронной поддержкой.

Применение на фронте

Компания сообщила, что ее техника уже активно используется: на поле боя задействовано более 1500 тяжелых беспилотников.

Они применяются различными подразделениями Сил обороны Украины, в том числе против бронетехники и других военных целей.

Роль технологий разведки

Ожидается, что новое сотрудничество позволит расширить функции дронов за пределы ударных и логистических задач.

Системы воздушной разведки способны обнаруживать сигналы, отслеживать цели и обеспечивать раннее предупреждение об угрозах.

Электронная поддержка включает мониторинг излучений, что помогает выявлять вражеские системы связи и управления.

Перспективы развития

Интеграция таких решений позволит использовать их ближе к линии фронта, ускоряя реакцию и снижая зависимость от более уязвимых средств.

Партнерство отражает тенденцию современной войны, где беспилотники применяются не только для ударов, но и для разведки и радиоэлектронной борьбы.

Сотрудничество также соответствует планам Pegasus Arms по расширению функциональности дронов и развитию технологий противодействия.

В компании отмечают, что это направление остается одним из ключевых приоритетов на 2026 год.

Напоминаем, что украинская компания BlueBird Tech презентовала новое решение для противодействия дронам малого радиуса. Речь идет о сетевой установке Chipa, рассчитанной на перехват ударных FPV-дронов на коротких дистанциях.

Отметим, что новое поколение дронов-мишеней получает боевой функционал: немецкая компания представила RAT, который может быть адаптирован под потребности Украины, совмещая испытание систем с возможным использованием в ударных задачах.

Провал на 90 миллиардов: чем закончился саммит лидеров ЕС для Украины и есть ли "план Б"
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО