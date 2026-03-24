Германия инвестирует в дроны STRILA для усиления ПВО Украины
Генеральный директор Quantum Systems Свен Крук сообщил, что немецкая компания инвестирует в украинского производителя беспилотников WIY Drones, чтобы расширить производство зенитных дронов STRILA для Национальной гвардии Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defender Media.
Масштабирование производства дронов
Немецкая компания Quantum Systems объявила о вложении инвестиций в украинскую фирму WIY Drones.
Сумма сделки и детали контракта не разглашаются, однако известно, что Германия оплатит производство 15 000 дронов-перехватчиков STRILA для нужд Национальной гвардии Украины.
WIY Drones специализируется на разработке дронов-перехватчиков, разведывательных и ударных БПЛА, а также наземных станций управления и сопутствующих систем.
STRILA — флагманский зенитный беспилотник компании, предназначенный для поражения воздушных целей, включая дроны типа Shahed.
Технические характеристики STRILA
Максимальная скорость дрона достигает 350 км/ч, а максимальная высота полета — 5000 метров. Тактический радиус действия составляет 14 км, максимальная дальность с полезной нагрузкой — 28 км. Масса полезной нагрузки — до 500 грамм, а время полета с нагрузкой — до 10 минут.
Цели инвестиций
Инвестиции Quantum Systems направлены на масштабирование производства STRILA в Украине для удовлетворения текущего операционного спроса.
При этом планируется возможность экспорта избыточных единиц продукции.
Дополнительную информацию о совместной разработке и производстве дронов-перехватчиков компании обещают опубликовать в ближайшее время.
Комментарий руководства
Co-CEO Quantum Systems Свен Крук отметил, что украинские инженеры создали одни из наиболее эффективных в мире технологий противодействия дронам.
“Quantum Systems масштабирет эти решения до промышленного уровня и помогает Украине закрыть небо”, — подчеркнул он.
Напоминаем, что директор украинской компании Pegasus Arms Илля Самошкин сообщил о начале сотрудничества с немецкой компанией Rohde & Schwarz, в рамках которого планируется создание новых технологий для воздушной разведки и электронного противодействия беспилотным летательным аппаратам.
Отметим, что украинская компания ROBONEERS представила модернизированный вариант дистанционно управляемого боевого модуля "ШАБЛЯ К-2" с турелью, оснащенной парной установкой двух автоматов АК-74, что позволяет повысить плотность огня и эффективность применения комплекса в ближнем бою.