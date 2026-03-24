Германия инвестирует в дроны STRILA для усиления ПВО Украины

01:45 24.03.2026 Вт
2 мин
STRILA является главным зенитным беспилотником компании и разработан для уничтожения воздушных целей, в том числе дронов типа Shahed
Никончук Анастасия
Германия инвестирует в дроны STRILA для усиления ПВО Украины

Генеральный директор Quantum Systems Свен Крук сообщил, что немецкая компания инвестирует в украинского производителя беспилотников WIY Drones, чтобы расширить производство зенитных дронов STRILA для Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defender Media.

Читайте также: Saker Hunter: новый украинский БПЛА с транспортно-ударными возможностями

Масштабирование производства дронов

Немецкая компания Quantum Systems объявила о вложении инвестиций в украинскую фирму WIY Drones.

Сумма сделки и детали контракта не разглашаются, однако известно, что Германия оплатит производство 15 000 дронов-перехватчиков STRILA для нужд Национальной гвардии Украины.

WIY Drones специализируется на разработке дронов-перехватчиков, разведывательных и ударных БПЛА, а также наземных станций управления и сопутствующих систем.

STRILA — флагманский зенитный беспилотник компании, предназначенный для поражения воздушных целей, включая дроны типа Shahed.

Технические характеристики STRILA

Максимальная скорость дрона достигает 350 км/ч, а максимальная высота полета — 5000 метров. Тактический радиус действия составляет 14 км, максимальная дальность с полезной нагрузкой — 28 км. Масса полезной нагрузки — до 500 грамм, а время полета с нагрузкой — до 10 минут.

Цели инвестиций

Инвестиции Quantum Systems направлены на масштабирование производства STRILA в Украине для удовлетворения текущего операционного спроса.

При этом планируется возможность экспорта избыточных единиц продукции.

Дополнительную информацию о совместной разработке и производстве дронов-перехватчиков компании обещают опубликовать в ближайшее время.

Комментарий руководства

Co-CEO Quantum Systems Свен Крук отметил, что украинские инженеры создали одни из наиболее эффективных в мире технологий противодействия дронам.

“Quantum Systems масштабирет эти решения до промышленного уровня и помогает Украине закрыть небо”, — подчеркнул он.

Напоминаем, что директор украинской компании Pegasus Arms Илля Самошкин сообщил о начале сотрудничества с немецкой компанией Rohde & Schwarz, в рамках которого планируется создание новых технологий для воздушной разведки и электронного противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Отметим, что украинская компания ROBONEERS представила модернизированный вариант дистанционно управляемого боевого модуля "ШАБЛЯ К-2" с турелью, оснащенной парной установкой двух автоматов АК-74, что позволяет повысить плотность огня и эффективность применения комплекса в ближнем бою.

Больше по теме:
Война в Украине Дрони
Не садитесь в лифт: в Киеве и областях экстренные отключения света
Не садитесь в лифт: в Киеве и областях экстренные отключения света
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти