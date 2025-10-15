ua en ru
Осенний стиль Кейт Миддлтон: куртка в стиле кантри и замшевые сапоги

Среда 15 октября 2025 12:18
UA EN RU
Осенний стиль Кейт Миддлтон: куртка в стиле кантри и замшевые сапоги Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Кейт Миддлтон снова продемонстрировала безупречный вкус, появившись в классическом английском образе для осеннего визита в Северную Ирландию. Ее стиль - удачное сочетание практичности, элегантности и вневременной британской эстетики.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикации в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram.

Визит Уильяма и Кейт в Северную Ирландию

Во вторник, 14 октября, они отправились в колледж Северо-Ирландской пожарно-спасательной службы.

Для этого мероприятия принцесса Уэльская выбрала длинное платье-пальто от Alexander McQueen с воротником-стойкой, а дополнить лук она решила коричневыми сапогами из замши на каблуках.

Затем Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились на льняную ферму Mallon Farm в графстве Тайрон. Тут они осмотрели льняные поля, восстановленную старинную технику и даже приняли участие в процессе обработки льна.

Для прогулки принцесса Уэльская сменила наряд на более удобный и практичный.

Какой "лук" выбрала Кейт Миддлтон

Куртка

Для прогулки осенним садом Миддлтон выбрала куртку в стиле кантри (country jacket) или, как ее еще называют, "куртка деда".

Это классическая вощеная куртка от известного британского бренда Barbour, который славится своим практичным и вневременным дизайном. Куртка оливкового цвета имеет воротник и накладные карманы.

Осенний стиль Кейт Миддлтон: куртка в стиле кантри и замшевые сапогиКейт Миддлтон показала модную куртку на осень (фото: Getty Images)

Кардиган

Под куртку Миддлтон надела кардиган With Nothing Underneath серо-коричневого оттенка. Это вязаный кардиган на пуговицах, выполненный из 100% шерсти, который идеально подходитдля прохладной погоды.

Черная водолазка

Черный гольф-водолазка - классический элемент для утепления и создания строгого, но изящного вида.

Твидовая юбка

Завершить лук в стиле кантри Миддлтон решила юбкой Ralph Lauren из твида темно-коричневого оттенка. Юбка длины макси создает объемную форму. Отметим, что твид - традиционный для британского загородного стиля материал.

Аксессуары

  • Ремень: кожаный плетеный ремень коричневого цвета подчеркивает талию.
  • Серьги: небольшие серьги-кольца с трилистником.

Обувь

Высокие сапоги на плоской подошве с небольшим каблуком, выполнены из замши коричневого цвета. Они идеально подходят к "деревенской" тематике.

Осенний стиль Кейт Миддлтон: куртка в стиле кантри и замшевые сапогиКейт Миддлтон и принц Уильям (фото: Getty Images)

Общая стилистика

Образ гармоничен, выдержан в глубоких земляных тонах (оливковый, темно-коричневый, кофейный, черный).

Это сочетание практичности и элегантности, характерное для Кейт: она сочетает брендовые вещи (Ralph Lauren, Barbour) с более доступными или давно имеющимися в ее гардеробе, и создает цельный, многослойный и стильный ансамбль, идеальный для осеннего дня на свежем воздухе.

