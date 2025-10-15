ua en ru
Ср, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

4 модных образа от бывшей Комарова, которые легко повторить: с ковбойками и денимом (фото)

Среда 15 октября 2025 09:06
UA EN RU
4 модных образа от бывшей Комарова, которые легко повторить: с ковбойками и денимом (фото) Кучеренко показала, с чем носить трендовые сапоги осенью (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Бывшая жена путешественника Дмитрия Комарова, телеведущая и модель Александра Кучеренко, показала, как стильно вписать ковбойские сапоги в свой гардероб. Эти модные образы сможет повторить каждая!

Как сообщает РБК-Украина, на своей странице в Instagram Александра показала несколько эффектных луков, в которых соединила трендовый элемент осени с совершенно разными вещами.

Как носить ковбойки под монохром

В одном из луков Александра выбрала кожаную бордовую куртку и юбку в тон, которые дополнила светлым топом и контрастными ковбойками цвета слоновой кости с черными вставками.

Образ получился современным и стильным - идеально для вечерней прогулки по городу или свидания.

4 модных образа от бывшей Комарова, которые легко повторить: с ковбойками и денимом (фото)Модный образ Кучеренко с ковбойками (фото: instagram.com/aakucherenko)

Под джинсы и "косуху"

Модель создала многослойный образ, с прямыми джинсами, ковбойками и бордовой косухой, под которую надела водолазку бежевого цвета и фиолетовую клетчатую рубашку.

Цвета одежды удачно сочлись с сапогами и создали расслабленный, но не менее модный городской образ. Идеально как для путешествия, так и для casual-выходов в прохладный день.

4 модных образа от бывшей Комарова, которые легко повторить: с ковбойками и денимом (фото)Многослойный образ от Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Под джинсовую юбку

Здесь модель скомбинировала черную водолазку и светлый жакет оверсайз, под которые надела джинсовую мини-юбку.

Ковбойские сапоги в этом случае добавляют акцент в стиле нулевых, которые сейчас снова на пике популярности.

4 модных образа от бывшей Комарова, которые легко повторить: с ковбойками и денимом (фото)Кучеренко задает тренд на казаки (фото: instagram.com/aakucherenko)

Под джинсы и белое пальто

Белый верх добавляет свежести, а ковбойки из в светло-бежевом оттенке поддерживают общую гамму.

Получился лаконичный образ, который выглядит элегантно и утонченно. Именно так можно поддерживать тренды без излишеств.

4 модных образа от бывшей Комарова, которые легко повторить: с ковбойками и денимом (фото)Модный лук от Бывшей Комаровой (фото: instagram.com/aakucherenko)

Своими образами Кучеренко довела, что ковбойские сапоги можно легко сочетать с разными вещами, создавая образы для городских и вечерних луков.

Как повторить образы Александры Кучеренко

  • Короткое пальто или косуха. Верхняя одежда до линии бедер помогает подчеркнуть пропорции и не "перекрывает" сапоги.
  • Прямые джинсы или короткие юбки. Они не будут перекрывать верх сапог, подчеркивая модный акцент.
  • Базовый верх. Простая рубашка и водолазка уравновесят яркость ковбоек.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Кучеренко Новости шоу-бизнеса Модные тренды Звёзды
Новости
В Украине снова действуют аварийные отключения света: каких областей касается
В Украине снова действуют аварийные отключения света: каких областей касается
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит