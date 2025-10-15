4 модных образа от бывшей Комарова, которые легко повторить: с ковбойками и денимом (фото)
Бывшая жена путешественника Дмитрия Комарова, телеведущая и модель Александра Кучеренко, показала, как стильно вписать ковбойские сапоги в свой гардероб. Эти модные образы сможет повторить каждая!
Как сообщает РБК-Украина, на своей странице в Instagram Александра показала несколько эффектных луков, в которых соединила трендовый элемент осени с совершенно разными вещами.
Как носить ковбойки под монохром
В одном из луков Александра выбрала кожаную бордовую куртку и юбку в тон, которые дополнила светлым топом и контрастными ковбойками цвета слоновой кости с черными вставками.
Образ получился современным и стильным - идеально для вечерней прогулки по городу или свидания.
Модный образ Кучеренко с ковбойками (фото: instagram.com/aakucherenko)
Под джинсы и "косуху"
Модель создала многослойный образ, с прямыми джинсами, ковбойками и бордовой косухой, под которую надела водолазку бежевого цвета и фиолетовую клетчатую рубашку.
Цвета одежды удачно сочлись с сапогами и создали расслабленный, но не менее модный городской образ. Идеально как для путешествия, так и для casual-выходов в прохладный день.
Многослойный образ от Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Под джинсовую юбку
Здесь модель скомбинировала черную водолазку и светлый жакет оверсайз, под которые надела джинсовую мини-юбку.
Ковбойские сапоги в этом случае добавляют акцент в стиле нулевых, которые сейчас снова на пике популярности.
Кучеренко задает тренд на казаки (фото: instagram.com/aakucherenko)
Под джинсы и белое пальто
Белый верх добавляет свежести, а ковбойки из в светло-бежевом оттенке поддерживают общую гамму.
Получился лаконичный образ, который выглядит элегантно и утонченно. Именно так можно поддерживать тренды без излишеств.
Модный лук от Бывшей Комаровой (фото: instagram.com/aakucherenko)
Своими образами Кучеренко довела, что ковбойские сапоги можно легко сочетать с разными вещами, создавая образы для городских и вечерних луков.
Как повторить образы Александры Кучеренко
- Короткое пальто или косуха. Верхняя одежда до линии бедер помогает подчеркнуть пропорции и не "перекрывает" сапоги.
- Прямые джинсы или короткие юбки. Они не будут перекрывать верх сапог, подчеркивая модный акцент.
- Базовый верх. Простая рубашка и водолазка уравновесят яркость ковбоек.
