4 модных образа от бывшей Комарова, которые легко повторить: с ковбойками и денимом (фото)

Бывшая жена путешественника Дмитрия Комарова, телеведущая и модель Александра Кучеренко, показала, как стильно вписать ковбойские сапоги в свой гардероб. Эти модные образы сможет повторить каждая!

Как сообщает РБК-Украина , на своей странице в Instagram Александра показала несколько эффектных луков, в которых соединила трендовый элемент осени с совершенно разными вещами.

Как носить ковбойки под монохром

В одном из луков Александра выбрала кожаную бордовую куртку и юбку в тон, которые дополнила светлым топом и контрастными ковбойками цвета слоновой кости с черными вставками.

Образ получился современным и стильным - идеально для вечерней прогулки по городу или свидания.

Модный образ Кучеренко с ковбойками (фото: instagram.com/aakucherenko)

Под джинсы и "косуху"

Модель создала многослойный образ, с прямыми джинсами, ковбойками и бордовой косухой, под которую надела водолазку бежевого цвета и фиолетовую клетчатую рубашку.

Цвета одежды удачно сочлись с сапогами и создали расслабленный, но не менее модный городской образ. Идеально как для путешествия, так и для casual-выходов в прохладный день.

Многослойный образ от Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Под джинсовую юбку

Здесь модель скомбинировала черную водолазку и светлый жакет оверсайз, под которые надела джинсовую мини-юбку.

Ковбойские сапоги в этом случае добавляют акцент в стиле нулевых, которые сейчас снова на пике популярности.

Кучеренко задает тренд на казаки (фото: instagram.com/aakucherenko)

Под джинсы и белое пальто

Белый верх добавляет свежести, а ковбойки из в светло-бежевом оттенке поддерживают общую гамму.

Получился лаконичный образ, который выглядит элегантно и утонченно. Именно так можно поддерживать тренды без излишеств.

Модный лук от Бывшей Комаровой (фото: instagram.com/aakucherenko)

Своими образами Кучеренко довела, что ковбойские сапоги можно легко сочетать с разными вещами, создавая образы для городских и вечерних луков.

Как повторить образы Александры Кучеренко