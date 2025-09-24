ua en ru
Серый - не значит скучный: с чем его сочетает Кейт Миддлтон осенью 2025

Среда 24 сентября 2025 12:50
Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Принцесса Уэльская вновь продемонстрировала безупречное чувство стиля, появившись на публике в элегантном осеннем образе серого оттенка, который можно взять себе на заметку.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram.

Какой "лук" выбрала Кейт Миддлтон

Пальто

Основа образа - элегантное пальто серого оттенка. Длинное пальто с V-образным вырезом и изысканными лацканами подчеркивает стройную фигуру и придает образу строгой элегантности.

Пальто свободного кроя создает современный и непринужденный силуэт, гармонично сочетающийся с другими элементами.

Серый - не значит скучный: с чем его сочетает Кейт Миддлтон осенью 2025Кейт Миддлтон появилась в модном образе (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Блуза

Под пальто Кейт надела нежную блузку цвета пудры. Эта деталь придает образу мягкости и романтичности. Особо стоит отметить деликатный бант на воротнике, визуально разбивающий строгость серого и изящный акцент.

Пудровый цвет идеально гармонирует с серой палитрой, создавая легкий и утонченный контраст.

Брюки

Еще одна ключевая деталь образа - широкие брюки со стрелками. Широкий крой является одним из главных трендов сезона и показывает, что Кейт следит за модными тенденциями, адаптируя их под свой королевский стиль.

Брюки серого цвета с высокой талией зрительно удлиняют силуэт и придают образу динамичности.

Серый - не значит скучный: с чем его сочетает Кейт Миддлтон осенью 2025Образ Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Аксессуары

Кейт дополнила свой образ несколькими изысканными аксессуарами. Она выбрала темно-серые туфли на невысоких каблуках, которые идеально подходят ко всему ансамблю. Аккуратная сумочка завершила образ, придав ему элегантности.

Серый - не значит скучный: с чем его сочетает Кейт Миддлтон осенью 2025Кейт Миддлтон показала, с чем сочетать серый цвет (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Этот образ - это не просто модный выбор, но и своеобразное заявление. Он свидетельствует об универсальности, практичности и вневременности стиля Кейт Миддлтон.

Она умело сочетает элементы масс-маркета с люксовыми брендами, показывая, что подлинная элегантность доступна каждому. Выбор серого цвета говорит о ее уверенности, а пудровый акцент придает женственности.

Кейт Миддлтон снова доказала, что ее стиль - это не просто набор вещей, а тщательно продуманный ансамбль, гармонично сочетающий комфорт, элегантность и самые актуальные модные тренды.

