В России обиделись из-за трибунала для Путина: называют его "ничтожным" и жалуются

В России ожидаемо устроили истерику из-за создания Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины. Пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова уже поспешила объявить трибунал "юридически ничтожным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС .

Также Захарова атаковала Совет Европы, президент которого подписал договор о создании Спецтрибунала. Спикер российского МИД обвинила его в "формировании квазиюридических механизмов, направленных против России".

"Присоединение к нему любого из государств будем расценивать как враждебный демарш, отражающий стремление не к урегулированию, а к углублению нынешнего кризиса вокруг Украины", - заявила она.

Захарова заявила, что Кремль не признает юрисдикции Спецтрибунала, который способен осудить российского диктатора Владимира Путина. Работа трибунала и решения по наказанию преступления агрессии РФ против Украины для Москвы "будут ничтожными".

Спецтрибунал для России: что известно

Отметим, что 25 июня президент Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины. После подписания Зеленский заявил, что перед судом предстанут все российские военные преступники, в частности Путин.

Ожидалось, что Спецтрибунал для диктатора Владимира Путина и его соратников будет создан до конца 2024 года, но этого не произошло. При этом заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая в интервью РБК-Украина отмечала, что в 2025-м году спецтрибунал над Россией еще не заработает.

Спецтрибунал нужен, поскольку Международный уголовный суд не имеет юрисдикции в отношении военных преступлений России в Украине. РФ никогда не подписывали Римский статут, а Украина стала его членом уже во время полномасштабного вторжения России. Вряд ли во время работы трибунала и вынесения им приговоров будет учитываться мнение России, Путина, или известной своим эпическим алкоголизмом Захаровой.

Подробнее о том, что представляет собой Специальный трибунал, как он будет работать, и удастся ли упрятать Путина за решетку на веки вечные - читайте в материале РБК-Украина.

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