Генералу российской армии объявлено подозрение за оккупацию Херсона

СБУ заочно сообщила о подозрении генерал-майору российской армии Александру Корневу, который участвовал во временной оккупации Херсонщины в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как рассказали в ведомстве, Корнев является командиром 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии Южного военного округа РФ.

Следствие установило, что 24 февраля 2022 года его подразделение в составе группировки войск "Днепр" вторглось на территорию Херсонщины со стороны временно оккупированного Крыма.

После захвата области российские войска изолировали регион, создав гуманитарный кризис и проводя массовые репрессии против местных жителей.

В результате действий оккупантов погибли и были ранены тысячи гражданских, среди которых женщины и дети, а сотни объектов гражданской инфраструктуры были разрушены или повреждены.

По данным следствия, по приказам Корнева военные РФ устанавливали блокпосты на дорогах, через которые похищали людей и "конфисковывали" частное имущество.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили российскому генералу о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины - в совершении преступления агрессии по предварительному сговору группой лиц.

Фото: СБУ заочно сообщила о подозрении генерал-майору российской армии Александру Корневу (t.me/SBUkr)