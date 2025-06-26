ua en ru
Чт, 26 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский о Путине: каждый военный преступник должен предстать перед судом

Четверг 26 июня 2025 00:13
UA EN RU
Зеленский о Путине: каждый военный преступник должен предстать перед судом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Рагуткина

Все военные преступники должны предстать перед судом, в том числе, российский диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге, передает РБК-Украина.

"Каждый военный преступник должен предстать перед судом. Включая Путина", - сказал Зеленский, комментируя создание трибунала спецтрибунала против РФ.

Украинский лидер предупредил, что впереди предстоит еще долгий путь, а соглашение о создании трибунала является лишь началом.

"Теперь мы должны сделать конкретные шаги, чтобы это сработало. Нужно сильно политическое сотрудничество, чтобы обеспечить то, что каждый московский преступник предстал перед судом, включая Путина", - сказал он, сорвав аплодисменты.

Во время обращения к представителям парламентов стран-членов ПАСЕ он добавил, что теперь необходимо сделать реальные шаги для того, чтобы все заработало.

"Это путь, который мы должны пройти. С самого начала к реальным обвинениям и реальным приговорам. Призываю вас оставаться вовлеченными, оставаться лидерами, как вы это делали до сих пор", - подчеркнул он.

Спецтрибунал против России

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Спецрибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины. Это произошло 25 июня.

Как известно, спецтрибунал против РФ будет иметь статус международного органа. Прехидент Украины подписал соответствующее соглашение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
РФ запустила несколько групп "Шахедов": где предупреждают об угрозе ударов
РФ запустила несколько групп "Шахедов": где предупреждают об угрозе ударов
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины