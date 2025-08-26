ua en ru
Готовила удары по военным объектам в Киеве: СБУ разоблачила российского агента

Украина, Вторник 26 августа 2025 11:44
Готовила удары по военным объектам в Киеве: СБУ разоблачила российского агента Фото: СБУ задержала российского агента в Киеве (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: РБК-Украина

В Киеве задержали 36-летнюю агентку ФСБ, которая изучала систему охраны админзданий Сил обороны. Ее задачей было подготовить новые удары по столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Киберспециалисты СБУ разоблачили в столице очередную российскую агентку. Она собирала секретные сведения о защите админзданий Сил обороны и готовила их передачу своему куратору.

Задержали женщину "на горячем" - именно во время попытки доразведки возле Главного управления Нацгвардии.

Какие данные она собирала

Агент должна была составить детальный план расположения контрольно-пропускных пунктов и служебных парковок по периметру админздания.

Кроме того, она отрабатывала разведку пунктов базирования территориальных центров комплектования (ТЦК) в разных районах Киева.

В планах российской стороны было использовать полученные данные для подготовки терактов и ракетных атак против столицы.

Что известно о подозреваемой

Установлено, что агентом оказалась 36-летняя местная фрилансер. Ее дистанционно завербовала ФСБ через знакомого из оккупированного Крыма, который давно сотрудничает с Россией.

Женщина рассчитывала, что после выполнения заданий получит "эвакуацию" в РФ через третьи страны.

Во время обысков у предательницы изъяли смартфон, который она использовала для связи с куратором.

Ей уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ - государственная измена в условиях военного положения. Сейчас агент находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: задержание агента ФСБ в Киеве (СБУ)

Напомним, российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он шпионил за подразделениями ВСУ под видом женщины и корректировал ракетно-дронные атаки РФ по Одесской области. Для конспирации злоумышленник отрастил длинные волосы, надевал женскую одежду и использовал макияж.

В Сумах суд признал виновным в государственной измене бывшего подполковника Государственной службы охраны и пенсионера Юрия Рагулина. Еще в мае 2022 года он был завербован представителями РФ.

Рагулин передавал врагу информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и другой военной техники на территории Краснопольской общины Сумской области. Предателя приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Также недавно в Чернигове задержали женщину, которая работала на ФСБ и собирала данные для ракетных ударов. Она должна была отслеживать военкоматы, но контрразведка вовремя ее остановила.

