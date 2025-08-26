Готовила удары по военным объектам в Киеве: СБУ разоблачила российского агента

В Киеве задержали 36-летнюю агентку ФСБ, которая изучала систему охраны админзданий Сил обороны. Ее задачей было подготовить новые удары по столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Киберспециалисты СБУ разоблачили в столице очередную российскую агентку. Она собирала секретные сведения о защите админзданий Сил обороны и готовила их передачу своему куратору.

Задержали женщину "на горячем" - именно во время попытки доразведки возле Главного управления Нацгвардии.

Какие данные она собирала

Агент должна была составить детальный план расположения контрольно-пропускных пунктов и служебных парковок по периметру админздания.

Кроме того, она отрабатывала разведку пунктов базирования территориальных центров комплектования (ТЦК) в разных районах Киева.

В планах российской стороны было использовать полученные данные для подготовки терактов и ракетных атак против столицы.

Что известно о подозреваемой

Установлено, что агентом оказалась 36-летняя местная фрилансер. Ее дистанционно завербовала ФСБ через знакомого из оккупированного Крыма, который давно сотрудничает с Россией.

Женщина рассчитывала, что после выполнения заданий получит "эвакуацию" в РФ через третьи страны.

Во время обысков у предательницы изъяли смартфон, который она использовала для связи с куратором.

Ей уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ - государственная измена в условиях военного положения. Сейчас агент находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: задержание агента ФСБ в Киеве (СБУ)