Орбана можно убедить поддержать финансирование Украины на 50 млрд евро, - Макрон

По его словам, он также уверен, что в новом году Орбана удастся убедить принять пакет финансовой помощи Украине, поскольку его решение заблокировать его означало, что он также заблокировал новые средства для своей собственной страны, своих соседей и для миграционного пограничного контроля.

Макрон таже добавил, что Орбан заявил европейским лидерам, что не будет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, если Киев выполнит оставшиеся реформы, которые ему было предложено провести до марта следующего года.

"Если эти правила будут выполнены, и я задал ему этот вопрос, он сказал мне, что не будет блокировать, если это так. Если 7 правил будут соблюдены, тогда вам нужно будет открыть дискуссии", - сказал Макрон.

Помощь Украине от ЕС

Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро на ближайшие пять лет. Данное решение должны принять все страны. Впрочем, премьер Венгрии Виктор Орбан, связываемый тесными связями с Кремлем, наложил вето.

Ранее Венгрия угрожала не согласиться с выделением Украине 50 млрд евро. Она также потребовала, чтобы ЕС разморозил замороженные средства в размере 30 млрд евро, предназначенных для Будапешта. Еврокомиссия частично выполнила требование и разморозила 10 млрд евро. Для размораживания других средств в Венгрии необходимо выполнить определенные условия.

Кроме того, лидеры ЕС достигли "широкого согласия" по бюджету по многолетней финансовой программе.

В МИД Украины уже успели поприветствовать решение ЕС о создании Украинского фонда размером 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

В свою очередь премьер Ирландии Лео Варадкар заявил, что финансирование ЕС продолжит поступать в Украину, несмотря на решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия работает над потенциальными альтернативами, в случае если не будет единогласной поддержки ЕС о выделении Украине пакета помощи в размере 50 млрд евро.

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