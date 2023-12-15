Орбана можна переконати підтримати фінансування України на 50 млрд євро, - Макрон

За його словами, він також упевнений, що в новому році Орбана вдасться переконати прийняти пакет фінансової допомоги Україні, оскільки його рішення заблокувати його означало, що він також заблокував нові кошти для своєї власної країни, своїх сусідів і для міграційного прикордонного контролю.

Макрон також додав, що Орбан заявив європейським лідерам, що не блокуватиме переговори про вступ України до ЄС, якщо Київ виконає решту реформ, які йому було запропоновано провести до березня наступного року.

"Якщо ці правила будуть виконані, і я поставив йому це запитання, він сказав мені, що не блокуватиме, якщо це так. Якщо 7 правил буде дотримано, тоді вам потрібно буде відкрити дискусії", - сказав Макрон.

Допомога Україні від ЄС

Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на найближчі п'ять років. Це рішення мають ухвалити всі країни. Втім, прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який пов'язаний із тісними зв'язками з Кремлем, наклав вето.

Раніше Угорщина погрожувала не погодитися з виділенням Україні 50 млрд євро. Вона також зажадала, щоб ЄС розморозив заморожені кошти у розмірі 30 млрд євро, призначених для Будапешта. Єврокомісія частково виконала вимогу та розморозила 10 млрд євро. Для розморожування інших засобів в Угорщині потрібно виконати певні умови.

Крім того, лідери ЄС досягли "широкої згоди" щодо бюджету за багаторічною фінансовою програмою.

У МЗС України вже встигли привітати рішення ЄС щодо створення Українського фонду розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

У свою чергу, прем'єр Ірландії Лео Варадкар заявив, що фінансування ЄС продовжить надходити в Україну, попри рішення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Крім того, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія працює над потенційними альтернативами, якщо не буде одностайної підтримки ЄС про виділення Україні пакету допомоги у розмірі 50 млрд євро.

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