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ЕС продолжит давать финансовую помощь Украине, несмотря на решение Орбана, - премьер Ирландии

Пятница 15 декабря 2023 17:08
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ЕС продолжит давать финансовую помощь Украине, несмотря на решение Орбана, - премьер Ирландии Фото: премьер-министр Ирландии Лео Варадкар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Финансирование Европейского союза продолжит поступать в Украину, несмотря на решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать одобрение пакета помощи в размере 50 млрд евро на следующие четыре года.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Это не катастрофа в том смысле, что теперь мы можем перевернуть кредиты Украине. Средства будут продолжать поступать в Украину в течение следующих нескольких месяцев. И, надеюсь, когда мы вернемся сюда в январе или феврале, мы сможем согласовать пакет финансовой поддержки для Украины", - заявил он.

Помощь Украине от ЕС

Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро на ближайшие пять лет. Данное решение должны принять все страны. Впрочем, премьер Венгрии Виктор Орбан, связываемый тесными связями с Кремлем, наложил вето.

Ранее Венгрия угрожала не согласиться с выделением Украине 50 млрд евро. Она также потребовала, чтобы ЕС разморозил замороженные средства в размере 30 млрд евро, предназначенных для Будапешта. Еврокомиссия частично выполнила требование и разморозила 10 млрд евро. Для размораживания других средств в Венгрии необходимо выполнить определенные условия.

Кроме того, лидеры ЕС достигли "широкого согласия" по бюджету по многолетней финансовой программе.

В МИД Украины уже успели поприветствовать решение ЕС о создании Украинского фонда размером 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

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