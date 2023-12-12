Венгрия готова снять вето с 50 млрд евро помощи для Украины и назвала условие

Правительство Венгрии готово отказаться от вето на выделение ЕС 50 млрд евро помощи Украине в том случае, если Европейский союз разморозит предназначенные для Будапешта 30 млрд евро.

Об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание указывает, что заявления Орбана позволяют предположить, что Венгрия стремится получить за свое согласие высокую цену, которую другим странам блока, возможно, будет трудно принять.

"Финансирование Венгрии со стороны ЕС и финансирование Украины - это два отдельных вопроса", - заявил агентству Bloomberg Балаж Орбан.

По его словам, если ЕС будет настаивать на том, чтобы финансирование Украины осуществлялось из измененного бюджета Евросоюза, тогда эти два вопроса станут взаимосвязанными.

Венгрия допускает поддержку Украины сроком на один год

Политический директор премьера Венгрии заявил, что страна по-прежнему выступает против полного четырехлетнего плана помощи и предпочла бы, чтобы ЕС предложил Украине финансирование сроком на один год без каких-либо поправок в бюджет.

По его словам, Будапешт также рассмотрит возможность внесения вклада в этот пакет.

Будапешт повышает ставки, поскольку ЕС, как ожидается, выделит около 10 миллиардов евро финансирования до среды после того, как правительство приняло законы, направленные на усиление независимости суда. Но Орбан заявил, что хочет, чтобы ЕС передал всю сумму - около 30 миллиардов евро - которая была приостановлена в прошлом году из-за проблем с верховенством закона и взяточничеством.

Венгрия хочет усиления границ

По словам Балаша Орбана, в рамках переговоров о помощи Украине Венгрия рассмотрит предложение ЕС по увеличению финансирования охраны границ, что является постоянным требованием со стороны Будапешта.

Также речь пойдет о дополнительных субсидиях ЕС, чтобы сделать экономику блока более конкурентоспособной.

Пакет пособия на 50 млрд евро от ЕС

В июне Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку ЕС Украине через Программу макроэкономической финансовой помощи.

Венгрия является единственной страной, регулярно пытающейся блокировать помощь Европейского союза в нашей стране, а также, например, санкции против России.

В ноябре, в письме, адресованном главе Европейского совета Шарлю Мишелю, премьер-министр Венгрии Орбан пригрозил заблокировать всю помощь от Евросоюза для Украины. Чтобы преодолеть вето Будапешта, Еврокомиссия на следующий день, 23 ноября, утвердила авансовые выплаты Венгрии в размере 900 млн евро, ранее "замороженных".

Financial Times писало, что Украина может не получить крупный пакет финансовой помощи в размере 50 млрд евро от стран Евросоюза из-за ряда разногласий внутри объединения.