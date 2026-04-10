ua en ru
Пт, 10 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Даже с нашей помощью не смогли". У Путина допускают проигрыш Орбана на выборах, - СМИ

15:50 10.04.2026 Пт
2 мин
Почему в Кремле заговорили о поражении партии Орбана?
aimg Сергей Козачук
В Кремле допускают поражение партии действующего премьера Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах. РФ готовит почву, чтобы обвинить в возможном фиаско саму венгерскую команду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Оценки Кремля накануне выборов

По информации издания Meduza, власти РФ предполагают, что партия "Фидес" проиграет выборы, которые запланированы на 12 апреля.

Источники, близкие к администрации российского диктатора Владимира Путина, отмечают, что ранее в Москве надеялись на победу Орбана благодаря усилиям политтехнологов, однако сейчас в Кремле настроены скептически.

"Надежды на то, что Орбан и его технологи смогут переломить ситуацию и выиграть выборы по партспискам сначала были. Сейчас в Кремле предполагают, что и этого не будет", - цитирует издание своего собеседника.

По данным медиа, в случае проигрыша подконтрольные Кремлю СМИ будут подавать это как "цветную революцию", организованную Евросоюзом.

В то же время лично для Путина виновным выставят самого Орбана.

"Даже при нашей поддержке они ничего не смогли", - уже звучат тезисы в Кремле.

Вмешательство РФ в избирательный процесс

Ранее западные СМИ, в частности Financial Times и The Washington Post, сообщали о попытках России помочь "Фидес".

План предусматривал продвижение образа Орбана как "сильного лидера" и информационные атаки на его главного оппонента - Петера Мадьяра и его партию "Тиса".

В Кремле отрицают официальное управление кампанией, однако подтверждают "содействие" в социальных сетях.

Позиция США и рейтинги

В поддержку Виктора Орбана публично выступили президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Несмотря на это, последние опросы свидетельствуют, что "Фидес" уступает по популярности партии "Тиса", хотя значительная часть избирателей еще не определилась с выбором.

Контекст венгерских выборов

Напомним, недавно в Европарламенте заявили о серьезных угрозах честности выборов в Венгрии из-за массированного вмешательства РФ и государственного давления на оппозицию. Европейские депутаты назвали предвыборную кампанию в стране "грязной".

Также сообщалось, что правительство Орбана подписало с Россией тайный "московский протокол". Этот план из 12 пунктов предусматривает существенное расширение экономических и энергетических связей между странами вопреки санкционной политике ЕС.

Кроме того, главный оппонент действующего премьера Петер Мадьяр заверил, что в случае победы оппозиции Венгрия изменит свой курс в отношении Кремля. Он пообещал построить прагматичные отношения, которые будут базироваться на невмешательстве во внутренние дела страны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Венгрия Виктор Орбан Российская Федерация Кремль
Новости
