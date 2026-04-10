В Кремле допускают поражение партии действующего премьера Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах. РФ готовит почву, чтобы обвинить в возможном фиаско саму венгерскую команду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ .

Оценки Кремля накануне выборов

По информации издания Meduza, власти РФ предполагают, что партия "Фидес" проиграет выборы, которые запланированы на 12 апреля.

Источники, близкие к администрации российского диктатора Владимира Путина, отмечают, что ранее в Москве надеялись на победу Орбана благодаря усилиям политтехнологов, однако сейчас в Кремле настроены скептически.

"Надежды на то, что Орбан и его технологи смогут переломить ситуацию и выиграть выборы по партспискам сначала были. Сейчас в Кремле предполагают, что и этого не будет", - цитирует издание своего собеседника.

По данным медиа, в случае проигрыша подконтрольные Кремлю СМИ будут подавать это как "цветную революцию", организованную Евросоюзом.

В то же время лично для Путина виновным выставят самого Орбана.

"Даже при нашей поддержке они ничего не смогли", - уже звучат тезисы в Кремле.

Вмешательство РФ в избирательный процесс

Ранее западные СМИ, в частности Financial Times и The Washington Post, сообщали о попытках России помочь "Фидес".

План предусматривал продвижение образа Орбана как "сильного лидера" и информационные атаки на его главного оппонента - Петера Мадьяра и его партию "Тиса".

В Кремле отрицают официальное управление кампанией, однако подтверждают "содействие" в социальных сетях.

Позиция США и рейтинги

В поддержку Виктора Орбана публично выступили президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Несмотря на это, последние опросы свидетельствуют, что "Фидес" уступает по популярности партии "Тиса", хотя значительная часть избирателей еще не определилась с выбором.