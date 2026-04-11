Операция вмешательства: Кремль бросил спецслужбы на помощь Орбану, - The Insider

20:30 11.04.2026 Сб
2 мин
Какие методы использует ГРУ и как фейковые клоны западных СМИ помогают Орбану?
aimg Сергей Козачук
Операция вмешательства: Кремль бросил спецслужбы на помощь Орбану, - The Insider

Накануне парламентских выборов в Венгрии Россия развернула масштабную кампанию по дезинформации, чтобы поддержать действующего премьера Виктора Орбана и дискредитировать оппозицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование The Insider.

Механизмы пропаганды и роль АП РФ

Как пишет издание, после ликвидации структур Евгения Пригожина управление дезинформацией перешло в Администрацию российского диктатора под контроль Сергея Кириенко. Главным подрядчиком выступает компания "Структура" Ильи Гамбашидзе.

Основными методами стали тактика "Доппельгангер" (создание фейковых клонов известных западных СМИ) и распространение вирусных мемов.

В Венгрии зафиксирована работа сети ботов "Матрешка", которая от имени изданий DW, Euronews и Kyiv Independent распространяет фейки о покушениях на Орбана и "агрессии" со стороны Украины.

Использование ИИ и атак на оппозицию

В соцсетях TikTok и Facebook обнаружены многочисленные видео, сгенерированные искусственным интеллектом. В них венгров пугают мобилизацией для войны за Украину в случае победы оппозиционной партии "Тиса" и ее лидера Петера Мадьяра.

Также зафиксированы попытки дискредитации критиков Орбана. В частности, против пастора Габора Иваньи была запущена кампания с фальшивыми обвинениями, которую распространяли через специально созданные сайты-однодневки.

Фото: использование фейков и атак на оппозицию (иллюстрации The Insider)

Участие ГРУ и "темники" для СМИ

По данным расследователей, операциями в Будапеште руководят офицеры ГРУ под дипломатическим прикрытием, в частности Алексей Заруднев.

Российские дипломаты передают венгерским проправительственным журналистам "темники", где Украина изображается как "инструмент Запада", а Орбан - как единственный защитник суверенитета.

Одним из ключевых ретрансляторов российских нарративов в Венгрии называют эксперта Георга Шпеттле, чьи тезисы полностью совпадают с методичками российского посольства.

Выборы в Венгрии и след Кремля

Напомним, уже в это воскресенье, 12 апреля, в Венгрии состоятся парламентские выборы, на которых Виктор Орбан впервые за много лет может потерять власть. Сейчас основная борьба идет между действующим премьером и лидером оппозиции Петером Мадьяром.

Ранее в Европарламенте заявили о серьезных угрозах честности избирательного процесса в стране из-за масштабного вмешательства РФ и использования "грязных" технологий и государственного давления.

Кроме того, по данным СМИ, в Кремле уже допускают поражение партии Орбана. Российское руководство готовит почву, чтобы в случае фиаско обвинить в этом саму венгерскую команду, заявляя, что они не справились даже при поддержке Москвы.

