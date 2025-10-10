Орбан выдал новое антиукраинское заявление: "их разведка уже в вашем смартфоне"

"Они проникли в общественную жизнь и политику, предоставляя технологическую помощь своим союзникам (партии "Тиса" - ред.), чтобы помочь им получить здесь власть. Когда-то мы говорили: "русские уже в кладовке", теперь мы должны сказать: "украинцы уже в вашем смартфоне". Мы не оставим этого без внимания!" - написал глава венгерского правительства.

Он также утверждает, что Украина предоставила партии "Тиса" такие возможности, которые действительно нужны для ее успешной избирательной кампании.

Фраза "русские уже в кладовке" происходит из венгерского фильма 1965 года "Капрал и другие". Она означает "непоправимую ситуацию", что "враг уже внутри" или что "нельзя избежать неизбежного".

Ранее венгерские СМИ писали, что личные данные 18 тысяч пользователей приложения партии "Тиса" могли утечь в свободный доступ.

Журналисты утверждали, что над разработкой приложения могла работать украинская компания PettersonApps, однако пресс-служба "Тисы" заявила, что его разрабатывали венгерские специалисты.