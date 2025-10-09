ua en ru
Венгрия годами шпионила за структурами ЕС и пыталась вербовать чиновников, - СМИ

Четверг 09 октября 2025 15:07
Венгрия годами шпионила за структурами ЕС и пыталась вербовать чиновников, - СМИ Иллюстративное фото: шпионы работали под дипломатическим прикрытием (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Венгрия годами шпионила за институтами Евросоюза, а его чиновников пыталась вербовать в своих интересах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное расследование немецкого издания Spiegel, бельгийской газеты De Tijd и венгерского медиа Direkt36.

Разоблачение "В" из Венгрии

Журналисты пришли к выводу, что одним из венгерских шпионов был некий В., который в период с 2015 по 2017 год был командирован в Брюссель. Там он находился под дипломатическим прикрытием.

Венгерский "дипломат" пытался завербовать чиновника Европейской Комиссии.

Как рассказал чиновник ЕК, В. интересовался не только делами Еврокомиссии, но и всевозможными сплетнями и слухами. Венгерский посланник виделся с ним каждые несколько месяцев, встречи носили дружеский характер.

Также В. предлагал идеи, благодаря которым в структурах ЕС было бы больше венгров. Впоследствии "дипломат" предложил деньги, но собеседник журналистов утверждает, что отказался от них.

Документы посольства Венгрии при ЕС подтверждают, что В. в 2015 году работал в отделе по вопросам политики сплоченности, его начальником тогда был венгерский посол при ЕС Оливер Варгеи, который сейчас является еврокомиссаром.

По данным медиа, Венгрия давила на своих шпионов и требовала результатов, что вероятно и привело к разоблачению В.в 2017 году.

Правительство, которое возглавлял Виктор Орбан, требовало информацию как можно быстрее, поэтому в нескольких случаях шпионы контактировали по незащищенным каналам.

Кроме того, сотрудники ЕС сообщали о подозрительных попытках вербовки со стороны В.

Однако государственная служба безопасности Бельгии заявила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения.

Впрочем, разоблачение В. не помешало ему продолжить карьеру - в прошлом году он опубликовал статью в журнале венгерской военной разведки на тему "актуальных вызовов" для спецслужб.

Согласно этой публикации, он является подполковником и сотрудником Информационного бюро - спецслужбы Венгрии, имеющей ведущую деятельность в сфере внешней разведки.

Другие шпионы Венгрии в ЕС

По данным Spiegel, вероятно еще два шпиона Венгрии действовали в ЕС, которые в тот же период привлекли внимание из-за слишком навязчивых попыток установить контакты.

В декабре издания de Tijd и Direkt36 сообщили, что венгерские агенты следили за следователями Европейского управления по борьбе с мошенничеством.

Чиновники именно этой структуры ЕС должны были расследовать обвинения в коррупции, которые касались компании, принадлежащей зятю премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Эта компания получала государственные контракты.

При этом Венгрия является частью разведывательного сотрудничества в ЕС - обычно союзные государства воздерживаются от шпионажа друг за другом.

Венгрия в ЕС

Как известно, нынешние венгерские лидеры действительно выделяются на фоне ЕС своими громкими заявлениями и позициями, которые противоречат позициям большинства блока.

Например, РБК-Украина писало о перепалке между премьером Венгрии Виктором Орбаном и немецким канцлером Фридрихом Мерцом, когда речь шла о мирном урегулировании войны в Украине.

Как известно, Будапешт неоднократно блокировал санкции против России и другие решения блока, которые не касаются Украины, что реально создавало напряжение в ЕС.

Президент Владимир Зеленский 9 октября объяснил, почему Венгрия противоречит решениям большинства блока и, в частности, препятствует вступлению Украины в ЕС.

