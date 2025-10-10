Орбан видав нову антиукраїнську заяву: "їхня розвідка вже у вашому смартфоні"

"Вони проникли у суспільне життя та політику, надаючи технологічну допомогу своїм союзникам (партії "Тиса" - ред.), щоб допомогти їм отримати тут владу. Колись ми казали: "росіяни вже в коморі", тепер ми повинні сказати: "українці вже у вашому смартфоні". Ми не залишимо цього без уваги!" - написав голова угорського уряду.

Він також стверджує, що Україна надала партії "Тиса" такі можливості, які дійсно потрібні для її успішної виборчої кампанії.

Фраза "росіяни вже в коморі" походить з угорського фільму 1965 року "Капрал та інші". Вона означає "непоправну ситуацію", що "ворог уже всередині" або що "не можна уникнути неминучого".

Раніше угорські ЗМІ писали, що особисті дані 18 тисяч користувачів застосунку партії "Тиса" могли витекти у вільний доступ.

Журналісти стверджували, що над розробкою застосунку могла працювати українська компанія PettersonApps, однак пресслужба "Тиси" заявила, що його розробляли угорські фахівці.