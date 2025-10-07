ua en ru
Орбан обвинил Зеленского в "моральном шантаже" из-за вступления Украины в ЕС

Венгрия, Вторник 07 октября 2025 00:52
Орбан обвинил Зеленского в "моральном шантаже" из-за вступления Украины в ЕС Венгрия заявила, что не обязана поддерживать вступление Украины в Евросоюз (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Венгрия вновь выразила несогласие с продвижением Украины на пути к членству в Европейском Союзе. Глава венгерского правительства обвинил Киев в давлении на страны ЕС и заявил, что Будапешт не считает себя обязанным поддерживать это решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в сети в Х.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы использует "моральный шантаж", чтобы склонить страны Европейского Союза к поддержке вступления Киева, несмотря на волю венгерского народа.

По словам Орбана, украинская сторона пытается определять, что лучше для венгров, и применяет медиа-кампанию для давления на Будапешт. Он подчеркнул, что Венгрия не имеет моральных обязательств поддерживать вступление Украины в ЕС, а решение о расширении Союза должно приниматься единогласно всеми государствами-членами.

Аргументы Будапешта

Виктор Орбан напомнил, что ранее в Венгрии состоялся референдум, на котором большинство граждан проголосовали против членства Украины в Европейском Союзе. Он отметил, что позиция Будапешта основана на воле народа и соблюдении европейских договоренностей.

"Ни одна страна не прокладывала путь в ЕС путем шантажа, и в этот раз этого не произойдет", – подчеркнул Орбан.

Контекст

Отношения между Киевом и Будапештом остаются напряженными на фоне различий во взглядах на расширение ЕС и поддержку Украины в условиях войны. Венгрия неоднократно блокировала решения, связанные с финансированием помощи Киеву, ссылаясь на национальные интересы.

Напоминаем, что Венгрия, по словам Виктора Орбана, не стремится находиться в одном союзе с Украиной, опасаясь "разделить украинскую судьбу". Он подчеркнул, что для принятия новой страны в Европейский Союз необходимо единогласное согласие всех 27 государств-членов, добавив, что венгры не обязаны учитывать позицию остальных стран.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не имеет права блокировать вступление Украины в Европейский Союз, поскольку это решение отражает как стремление самой страны, так и волю Европы. Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, отметив, что препятствовать этому процессу не может и премьер Венгрии Виктор Орбан.

