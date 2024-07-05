ua en ru
Пт, 05 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СМИ сообщили, что Орбан едет в Москву. Премьер Венгрии не подтвердил

Пятница 05 июля 2024 10:03
UA EN RU
СМИ сообщили, что Орбан едет в Москву. Премьер Венгрии не подтвердил Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ряд СМИ сообщили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визита в Киев отправится в Москву. Однако он не подтвердил эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание 24.

"Следующий шаг, следующий шаг. Мы поговорим об этом, когда все будет готово", - многозначительно ответил Орбан, отвечая на вопрос о возможном визите в Россию.

Поэтому пока неясно, поедет ли он в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом Орбан заявил, что трудно оценивать влияние его поездки в Киев на переговоры Украины и РФ.

"Мы должны быть осторожны, когда говорим об этом. Трудно оценить влияние такой встречи. Венгрия должна знать свое место и свой вес. Сегодня нет диалога, а без него трудно двигаться к миру", - заявил он.

Премьер-министр Венгрии добавил, что Европа должна держать в руках компас мира и человечности. Орбан также подчеркнул, что он не ведет переговоры от имени ЕС, а лишь задает вопросы.

"Если мы будем сидеть в Брюсселе, мы не сможем приблизиться к миру. Каждый боится, что, когда он заключает перемирие, другой этим воспользуется", - сказал он.

Визит Орбана в Киев

Впервые за более чем 10 лет, Орбан приехал в Киев на официальный визит 2 июля. Он приехал в связи с председательством Будапешта в ЕС.

Поднимали вопросы глобального соглашения о сотрудничестве между странами при встрече с Зеленским. Орбан предложил президенту Украины остановить военные действия до начала мирных переговоров с Россией.

По словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, не только Венгрия выступила с таким предложением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Венгрия Виктор Орбан Война России против Украины
NEWS
Сырский назвал один из главных приоритетов для армии
Сырский назвал один из главных приоритетов для армии
DAILY
Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция