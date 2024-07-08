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Орбан заявил Си Цзиньпину: важно, чтобы Китай стремился к миру во всем мире

Понедельник 08 июля 2024 09:10
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Орбан заявил Си Цзиньпину: важно, чтобы Китай стремился к миру во всем мире Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Пекине встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что для венгров важно, чтобы Китай способствовал миру во всем мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

Говоря о российско-украинской войне, венгерский премьер-министр отметил, что венгры - миролюбивый народ. Они стремятся к миру, равновесию и гармонии, и поэтому "мы всегда на стороне мира и никогда на стороне войны".

"Для нас очень важен призыв Китая к миру во всем мире, а не к войне. В случае с конфликтом в соседних с Венгрией странах мы также высоко ценим вашу мирную инициативу", - заявил Орбан.

При этом он назвал встречу с Си Цзиньпином исторической, на которой были достигнуты серьезные договоренности и установлена дружба между двумя народами на многие поколения.

"Мирные инициативы" Орбана

2 июля Орбан посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Одним из скандальных предложений венгерского премьера было рассмотреть возможность одностороннего перемирия, чтобы приступить к переговорам с РФ.

При этом в минувшую пятницу Орбан приехал в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Орбан, в частности, спрашивал его о "мирных инициативах", прекращении огня, мирных переговорах и послевоенной системе европейской безопасности.

Позже в МИД Украины отреагировали на встречу Орбана с Путиным и заявили, что принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается непреклонным.

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Венгрия Китай Си Цзиньпинь Виктор Орбан Война России против Украины
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