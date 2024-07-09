В ЕС определяются, как отреагировать на поездку Орбана в Россию, - СМИ

Завтра, 10 июля, послы 27 стран Европейского союза (ЕС) соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить недавнюю поездку главы венгерского правительства Виктора Орбана в Россию на фоне шестимесячного председательства Венгрии в блоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

Совещание за закрытыми дверями состоится по требованию Польши, которая вместе с другими выразила предостережение после того, как Орбан посетил Москву 5 июля и Пекин 8 июля и назвал это "мирной миссией".

Лично премьер-министр Венгрии признался в том, что держал турне в тайне от союзников.

"Венгерский премьер подал противоречивые объяснения своей роли, признавая с одной стороны, что он не был уполномочен Европейским союзом на переговоры и подчеркивая, что действовал как суверенный руководитель своего государства", - добавляет "Голос Америки".

В то же время Орбан заявил, что его турне связано с председательством Венгрии в ЕС. В частности утверждает о попытке влиять на европейскую политику и изменить курс, который был определен большинством членов блока.

Как отмечал верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, поездка Орбана происходила "исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией".

"Премьер-министр Орбан не получал никакого мандата от Совета ЕС на посещение Москвы. Позиция ЕС относительно захватнической войны России против Украины отражена во многих выводах Европейского совета. Такая позиция исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным. Таким образом премьер-министр Венгрии не представляет ЕС ни в какой форме", - заявил Боррель.

Турне Орбана

2 июля Орбан прибыл с визитом в Киев. Там он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Уже 5 июля глава венгерского правительства отправился в Москву, где встретился с диктатором Владимиром Путиным. А 8 июля Орбан также встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.

Детальнее о визите Орбана в Москву, его целях и как на это отреагировали европейские политики - читайте в материале РБК-Украина.