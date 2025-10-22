Орбан продолжает готовить встречу Путина с Трампом в Будапеште, несмотря ни на что

Подготовка к встрече в Будапеште между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным все еще продолжается.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.
Согласно многочисленным сообщениям СМИ, запланированная встреча была отложена из-за отказа Москвы от немедленного прекращения огня против Украины.
Орбан сообщил, что министр иностранных дел Петер Сийярто сейчас находится в Вашингтоне.
"Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его проведем", - написал Орбан.
На прошлой неделе Трамп объявил, что они с Путиным вскоре встретятся в Венгрии, чтобы попытаться положить конец войне на Украине.
Трамп заявил, что не хочет проводить "бесполезную встречу", но предположил, что возможны дальнейшие события, и что "мы сообщим вам об этом в течение следующих двух дней".
Орбан, отстающий в большинстве опросов перед парламентскими выборами 2026 года, является давним союзником Трампа.
Он также поддерживает теплые отношения с Москвой, что еще больше укрепляет его статус изгоя, который он уже приобрел в Брюсселе после многих лет конфликта из-за отхода от демократии в Будапеште.
По данным опроса Центра Разумкова, в 2025 году единственной европейской страной, которая воспринимается как враждебная, остается Венгрия. К ней негативно относятся 52% украинцев.