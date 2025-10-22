Орбан продолжает готовить встречу Путина с Трампом в Будапеште, несмотря ни на что

Возможная отмена встречи

На прошлой неделе Трамп объявил, что они с Путиным вскоре встретятся в Венгрии, чтобы попытаться положить конец войне на Украине.

Трамп заявил, что не хочет проводить "бесполезную встречу", но предположил, что возможны дальнейшие события, и что "мы сообщим вам об этом в течение следующих двух дней".

Орбан, отстающий в большинстве опросов перед парламентскими выборами 2026 года, является давним союзником Трампа.

Он также поддерживает теплые отношения с Москвой, что еще больше укрепляет его статус изгоя, который он уже приобрел в Брюсселе после многих лет конфликта из-за отхода от демократии в Будапеште.

По данным опроса Центра Разумкова, в 2025 году единственной европейской страной, которая воспринимается как враждебная, остается Венгрия. К ней негативно относятся 52% украинцев.