Орбан продовжує готувати зустріч Путіна з Трампом у Будапешті, незважаючи ні на що

Фото: Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підготовка до зустрічі в Будапешті між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним усе ще триває.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.

Згідно з численними повідомленнями ЗМІ, заплановану зустріч було відкладено через відмову Москви від негайного припинення вогню проти України.

Орбан повідомив, що міністр закордонних справ Петер Сійярто зараз перебуває у Вашингтоні.

"Підготовка до мирного саміту триває. Дата поки що не визначена. Коли прийде час, ми його проведемо", - написав Орбан.

 

 

Можливе скасування зустрічі

Минулого тижня Трамп оголосив, що вони з Путіним незабаром зустрінуться в Угорщині, щоб спробувати покласти край війні в Україні.

Трамп заявив, що не хоче проводити "марну зустріч", але припустив, що можливі подальші події, і що "ми повідомимо вам про це протягом наступних двох днів".

Орбан, який відстає в більшості опитувань перед парламентськими виборами 2026 року, є давнім союзником Трампа.

Він також підтримує теплі стосунки з Москвою, що ще більше зміцнює його статус вигнанця, якого він уже набув у Брюсселі після багатьох років конфлікту через відхід від демократії в Будапешті.

За даними опитування Центру Разумкова, у 2025 році єдиною європейською країною, яка сприймається як ворожа, залишається Угорщина. До неї негативно ставляться 52% українців.

