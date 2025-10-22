Орбан продовжує готувати зустріч Путіна з Трампом у Будапешті, незважаючи ні на що

Можливе скасування зустрічі

Минулого тижня Трамп оголосив, що вони з Путіним незабаром зустрінуться в Угорщині, щоб спробувати покласти край війні в Україні.

Трамп заявив, що не хоче проводити "марну зустріч", але припустив, що можливі подальші події, і що "ми повідомимо вам про це протягом наступних двох днів".

Орбан, який відстає в більшості опитувань перед парламентськими виборами 2026 року, є давнім союзником Трампа.

Він також підтримує теплі стосунки з Москвою, що ще більше зміцнює його статус вигнанця, якого він уже набув у Брюсселі після багатьох років конфлікту через відхід від демократії в Будапешті.

За даними опитування Центру Разумкова, у 2025 році єдиною європейською країною, яка сприймається як ворожа, залишається Угорщина. До неї негативно ставляться 52% українців.