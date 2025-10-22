ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Орбан продолжает готовить встречу Путина с Трампом в Будапеште, несмотря ни на что

Венгрия, Среда 22 октября 2025 10:52
UA EN RU
Орбан продолжает готовить встречу Путина с Трампом в Будапеште, несмотря ни на что Фото: Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Подготовка к встрече в Будапеште между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным все еще продолжается.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

Согласно многочисленным сообщениям СМИ, запланированная встреча была отложена из-за отказа Москвы от немедленного прекращения огня против Украины.

Орбан сообщил, что министр иностранных дел Петер Сийярто сейчас находится в Вашингтоне.

"Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его проведем", - написал Орбан.

Возможная отмена встречи

На прошлой неделе Трамп объявил, что они с Путиным вскоре встретятся в Венгрии, чтобы попытаться положить конец войне на Украине.

Трамп заявил, что не хочет проводить "бесполезную встречу", но предположил, что возможны дальнейшие события, и что "мы сообщим вам об этом в течение следующих двух дней".

Орбан, отстающий в большинстве опросов перед парламентскими выборами 2026 года, является давним союзником Трампа.

Он также поддерживает теплые отношения с Москвой, что еще больше укрепляет его статус изгоя, который он уже приобрел в Брюсселе после многих лет конфликта из-за отхода от демократии в Будапеште.

По данным опроса Центра Разумкова, в 2025 году единственной европейской страной, которая воспринимается как враждебная, остается Венгрия. К ней негативно относятся 52% украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Виктор Орбан Владимир Путин
Новости
РФ атаковала Киевскую область: повреждены дома и АЗС, среди погибших - младенец
РФ атаковала Киевскую область: повреждены дома и АЗС, среди погибших - младенец
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию