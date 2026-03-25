Орбан угрожает перекрыть газ Украине: эксперт объяснил реальные последствия

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что перекроет газ для Украины - пока не восстановится транзит нефти через "Дружбу". Но Венгрия не главный поставщик газа в Украину.
Об этом в комментарии РБК-Украина пояснил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
Главное:
Венгрия - далеко не главный газовый партнер Украины. По словам Омельченко, через нее в страну поступало менее 20% от общего импорта.
Главные транзитные маршруты - Польша и Словакия.
"На сегодня никаких проблем нет, абсолютно", - заявил эксперт.
При этом сейчас Украина импортирует очень мало газа в целом - поэтому даже эта доля не является критической.
На вопрос, сможем ли мы заместить поставки газа из других стран, он ответил: "Нам не нужно ничего замещать, потому что мы сейчас выбираем газа очень мало".
По его словам, до 12 апреля - дня выборов в Венгрии - страна вполне может обойтись без венгерского транзита.
Омельченко отмечает: заявление венгерского премьера противоречит соглашению об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое гарантирует свободный транзит энергоносителей между государствами.
"Эти заявления абсолютно незаконны. Если Венгрия реально заблокирует газ, Украина может обратиться в суд", - отметил он. Венгрия может получить крупный штраф.
По мнению эксперта, настоящая цель Орбана - внутренняя политика. Рейтинг премьера существенно ниже показателей конкурента - партии Мадьяра. Поэтому он пытается выстроить образ Украины как врага, чтобы объединить вокруг себя избирателей.
"Это просто часть предвыборной кампании. Не надо нам паниковать и как-то реагировать", - подчеркнул Омельченко.
По его словам, Орбан рассчитывает, что Украина ответит резкими заявлениями - и это даст ему повод раскручивать конфликт дальше.
"Просто дождаться до выборов, а там уже действовать в зависимости по ситуации", - добавил эксперт.