Орбан погрожує перекрити газ Україні: експерт пояснив реальні наслідки

Головне: Заява Орбана суперечить угоді про асоціацію Україна-ЄС

Через Угорщину надходить менш як 20% газового імпорту України

Основні транзитні партнери - Польща і Словаччина

Україна може обійтися без угорського газу до виборів в Угорщині

Скільки газу Україна отримувала через Угорщину

Угорщина - далеко не головний газовий партнер України. За словами Омельченка, через неї в країну надходило менш як 20% від загального імпорту.

Головні транзитні маршрути - Польща і Словаччина.

"На сьогодні жодних проблем немає, абсолютно", - заявив експерт.

При цьому зараз Україна імпортує дуже мало газу загалом - тому навіть ця частка не є критичною.

На запитання, чи ми зможемо замістити поставки газу з інших країн, він відповів: "Нам не потрібно нічого заміщати, тому що ми зараз вибираємо газу дуже мало".

За його словами, до 12 квітня - дня виборів в Угорщині - країна цілком може обійтися без угорського транзиту.

Що загрожує Орбану

Омельченко наголошує: заява угорського прем'єра суперечить угоді про асоціацію між Україною та Євросоюзом, яка гарантує вільний транзит енергоносіїв між державами.

"Ці заяви абсолютно незаконні. Якщо Угорщина реально заблокує газ, Україна може звернутися до суду", - зазначив він. Угорщина може отримати великий штраф.

Орбан грає на нервах виборців

На думку експерта, справжня мета Орбана - внутрішня політика. Рейтинг прем'єра суттєво нижчий за показники конкурента - партії Мадяра. Тому він намагається збудувати образ України як ворога, щоб об'єднати навколо себе виборців.

"Це просто частина передвиборчої кампанії. Не треба нам панікувати та якось реагувати", - підкреслив Омельченко.

За його словами, Орбан розраховує, що Україна відповість різкими заявами - і це дасть йому привід розкручувати конфлікт далі.

"Просто дочекатися до виборів, а там вже діяти залежно по ситуації", - додав експерт.