Орбан обиделся на "подзатыльник" от Зеленского

Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обиделся на слова президента Украины Владимира Зеленского о "подзатыльнике для Виктора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана в X.

В своей публикации венгерский премьер обвинил Зеленского в том, что тот якобы "не может или не хочет" закончить войну в Украине. Он также назвал слова украинского президента "тщательно подобранными оскорблениями".

Кроме того, Орбан в очередной раз отметил, что Венгрия не будет предоставлять Киеву военную помощь.

В то же время он сообщил, что украинский народ по-прежнему может рассчитывать на поставки электроэнергии и топлива от Венгрии, а также оказание поддержки беженцам.

"Остальное решит сама жизнь, и каждый получит по заслугам", - говорится в заявлении венгерского политика.

 

Что предшествовало

Сегодня, 22 января, Зеленский во время выступления в Давосе заявил, что "каждый Виктор, который живет на деньги Европы, и в то время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник", имея в виду венгерского премьера Орбана.

Заявления Орбана

Напомним, ранее Орбан заявил, что рассчитывает на прекращение войны в Украине до 2027 года. По его мнению, после этого санкции против страны-агрессора отменят, поскольку планы ЕС по запрету нефти и газа из РФ для Венгрии крайне вредны.

Ранее Орбан призвал граждан поддержать его партию "Фидес" на парламентских выборах 2026 года. В его заявлениях говорилось, что это необходимо для того, чтобы Венгрия "не оказалась втянутой в войну".

Отметим, 31 декабря Орбан предположил, что в 2026 году США могут "заключить мир" с Россией, проигнорировав как Украину, так и Европу. Он отметил, что Венгрия планирует получить большую выгоду от нормализации отношений США и страны-агрессора.

