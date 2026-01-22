UA

Орбан образився на "потиличник" від Зеленського

Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан образився на слова президента України Володимира Зеленського про "потиличник для Віктора".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Орбана в X.

У своєму дописі угорський прем'єр звинуватив Зеленського у тому, що той нібито "не може або не хоче" закінчити війну в Україні. Він також назвав слова українського президента "ретельно підібраними образами".

Крім того, Орбан вчергове зазначив, що Угорщина не надаватиме Києві військової допомоги.

Водночас він повідомив, що український народ, як і раніше, може розраховувати на постачання електроенергії та палива від Угорщини, а також надання підтримки біженцям.

"Решту вирішить саме життя, і кожен отримає по заслугах", - йдеться у заяві угорського політика.

Що передувало

Сьогодні, 22 січня, Зеленський під час виступу у Давосі заявив, що "кожен Віктор, який живе на гроші Європи, і в той час намагається продавати європейські інтереси, заслуговує на потиличник", маючи на увазі угорського прем‘єра Орбана.

Заяви Орбана

Нагадаємо, раніше Орбан заявив, що розраховує на припинення війни в Україні до 2027 року. На його думку, після цього санкції проти країни-агресорки скасують, оскільки плани ЄС щодо заборони нафти та газу з РФ для Угорщини вкрай шкідливі.

Раніше Орбан закликав громадян підтримати його партію "Фідес" на парламентських виборах 2026 року. У його заявах йшлося, що це необхідно для того, аби Угорщина "не опинилася втягнутою у війну".

Зазначимо, 31 грудня Орбан припустив, що у 2026 році США можуть "укласти мир" з Росією, проігнорувавши як Україну, так і Європу. Він наголосив, що Угорщина планує отримати велику вигоду від нормалізації відносин США та країни-агресорки.

