Орбан назвал "единственного игрока" в переговорах, который приведет к миру в Украине

Для достижения мира между Украиной и РФ нужен внешний посредник и "единственным игроком" в переговорах, который может этого достичь, является президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica .

По его словам, между РФ и Украиной невозможно достичь мира без участия третьей стороны, которая не имеет отношения к кому-либо из участников войны. Только такой посредник может положительно влиять на переговоры, считает Орбан.

"Мы надеемся, что кто-то внешний, кто не связан ни с россиянами, ни с украинцами, окажет давление для достижения соглашения и мира. Я сам уже вел переговоры как с россиянами, так и с украинцами, и на собственном опыте вижу, что две стороны, которые ведут переговоры сами, не достигнут мира", - сказал венгерский премьер.

Он утверждает, что нужен "третий игрок", который будет способен на позитивный шаг для мира.

"К сожалению, европейцы вышли из процесса, поэтому остался только Трамп, который достаточно предан идее мира", - отметил глава правительства Венгрии.

Орбан раскритиковал позицию ЕС касаемо войны в Украине

По словам лидера венгров, Трамп "очень редкий лидер", которого поддерживает Будапешт, поэтому шансы достичь результатов неплохие. Однако относительно ЕС - блок оказался неспособным предотвратить войну в Украине, утверждает Орбан.

"Европа оказалась неспособной предотвратить войну в Украине. Если бы был Трамп, ее, возможно, не было бы. Если нет канала для переговоров с Россией, остановить войну невозможно. То, что делает Брюссель, - это демонстрация своей неэффективности, потому что он отказывается вести переговоры", - подчеркнул политик.