Орбан назвав "єдиного гравця" в переговорах, який приведе до миру в Україні

Для досягнення миру між Україною та РФ потрібен зовнішній посередник і "єдиним гравцем" у переговорах, який може цього досягти, є президент США Дональд Трамп.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica .

За його словами, між РФ і Україною неможливо досягти миру без участі третьої сторони, яка не має стосунку до будь-кого з учасників війни. Тільки такий посередник може позитивно впливати на переговори, вважає Орбан.

"Ми сподіваємося, що хтось зовнішній, хто не пов'язаний ні з росіянами, ні з українцями, чинитиме тиск для досягнення угоди і миру. Я сам уже вів переговори як із росіянами, так і з українцями, і на власному досвіді бачу, що дві сторони, які ведуть переговори самі, не досягнуть миру", - сказав угорський прем'єр.

Він стверджує, що потрібен "третій гравець", який буде здатний на позитивний крок для миру.

"На жаль, європейці вийшли з процесу, тому залишився тільки Трамп, який досить відданий ідеї миру", - зазначив глава уряду Угорщини.

Орбан розкритикував позицію ЄС щодо війни в Україні

За словами лідера угорців, Трамп "дуже рідкісний лідер", якого підтримує Будапешт, тому шанси досягти результатів непогані. Однак щодо ЄС - блок виявився нездатним запобігти війні в Україні, стверджує Орбан.

"Європа виявилася нездатною запобігти війні в Україні. Якби був Трамп, її, можливо, не було б. Якщо немає каналу для переговорів із Росією, зупинити війну неможливо. Те, що робить Брюссель, - це демонстрація своєї неефективності, тому що він відмовляється вести переговори", - підкреслив політик.