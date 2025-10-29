ua en ru
Ср, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Орбан назвав "єдиного гравця" в переговорах, який приведе до миру в Україні

Будапешт, Середа 29 жовтня 2025 02:28
UA EN RU
Орбан назвав "єдиного гравця" в переговорах, який приведе до миру в Україні Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Для досягнення миру між Україною та РФ потрібен зовнішній посередник і "єдиним гравцем" у переговорах, який може цього досягти, є президент США Дональд Трамп.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

За його словами, між РФ і Україною неможливо досягти миру без участі третьої сторони, яка не має стосунку до будь-кого з учасників війни. Тільки такий посередник може позитивно впливати на переговори, вважає Орбан.

"Ми сподіваємося, що хтось зовнішній, хто не пов'язаний ні з росіянами, ні з українцями, чинитиме тиск для досягнення угоди і миру. Я сам уже вів переговори як із росіянами, так і з українцями, і на власному досвіді бачу, що дві сторони, які ведуть переговори самі, не досягнуть миру", - сказав угорський прем'єр.

Він стверджує, що потрібен "третій гравець", який буде здатний на позитивний крок для миру.

"На жаль, європейці вийшли з процесу, тому залишився тільки Трамп, який досить відданий ідеї миру", - зазначив глава уряду Угорщини.

Орбан розкритикував позицію ЄС щодо війни в Україні

За словами лідера угорців, Трамп "дуже рідкісний лідер", якого підтримує Будапешт, тому шанси досягти результатів непогані. Однак щодо ЄС - блок виявився нездатним запобігти війні в Україні, стверджує Орбан.

"Європа виявилася нездатною запобігти війні в Україні. Якби був Трамп, її, можливо, не було б. Якщо немає каналу для переговорів із Росією, зупинити війну неможливо. Те, що робить Брюссель, - це демонстрація своєї неефективності, тому що він відмовляється вести переговори", - підкреслив політик.

Переговори Росії та США щодо війни в Україні

Як відомо, нещодавно світ обговорював імовірну зустріч Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, метою якої мала стати мирна угода щодо війни в Україні.

Саміт мав відбутися в Будапешті, однак підготовка до нього загальмувалася.

Причини - обидві сторони хочуть визначеності та результату від зустрічі, при цьому кожен продовжує наполягати на своїх умовах.

Наприклад, Трамп кілька днів тому заявив, що готовий зустрітися з Путіним тільки якщо буде укладено угоду про завершення війни в Україні.

У Кремлі 28 жовтня озвучили, що Росія вимагає від Заходу гарантій, щоб зустріч лідерів принесла конкретний результат. Позицію агресора висловив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Водночас Вашингтон намагається зрушити переговори з мертвої точки тиском на Кремль. Напередодні посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Трамп запровадить нові, жорсткі санкції проти РФ, щоб схилити Путіна до переговорів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Угорщина Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
План завершення війни залежить від зустрічі Трампа з Сі Цзіньпінем, - джерело
План завершення війни залежить від зустрічі Трампа з Сі Цзіньпінем, - джерело
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію