Орбан может инсценировать взрыв на газопроводе, чтобы сорвать выборы в Венгрии, - эксперт

20:00 06.04.2026 Пн
2 мин
За несколько дней до выборов в Венгрии Орбан внезапно созвал Совет обороны
aimg Екатерина Коваль
Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Венгерский эксперт по вопросам России Андраш Рац прогнозирует, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может организовать фальшивую диверсию на газопроводе в Сербии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukrinform.

Читайте также: Украина не причастна к инциденту со взрывчаткой возле газопровода в Сербии, - МИД

Прогноз эксперта

Андраш Рац заявил, что три дня назад описал гипотетический сценарий вмешательства России в выборы в Венгрии в координации с режимом Орбана. По его словам, для отсрочки голосования Орбану нужно "большое и стратегическое" событие.

"Я прогнозирую, что российская разведка предложит диверсию против энергетической инфраструктуры, достаточно масштабную, чтобы дать правящей партии необходимый импульс. Атака будет осуществлена против венгерских стратегических интересов, но за пределами Венгрии - на газопроводе "Турецкий поток" на территории Сербии", - пояснил эксперт.

Он добавил, что Орбан может рассчитывать на сотрудничество со стороны президента Сербии Александара Вучича, поскольку Сербия является дружественной Венгрии страной.

Заявление Орбана

В четверг Орбан сообщил, что провел разговор с президентом Сербии Александаром Вучичем. По его словам, сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство вместе с оборудованием для его детонации на критической газовой инфраструктуре, которая соединяет Сербию и Венгрию. Расследование продолжается. Орбан добавил, что созвал на этот день чрезвычайный Совет обороны.

Возможные последствия

Эксперт не исключает, что в ближайшее время Венгрия или Сербия прямо обвинят Украину в попытке уничтожить объект критической энергетической инфраструктуры.

Орбан может пойти дальше и объявить чрезвычайное положение в стране, что позволит ему отложить выборы, на которых его партия Fidesz, по данным опросов, может проиграть.

"Юридически они могут это сделать согласно венгерской конституции", - отметил Рац.

По его словам, атака на энергетическую инфраструктуру за неделю до выборов "служит интересам исключительно Виктора Орбана".

Напомним, утром 5 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об обнаружении взрывного устройства на объекте газовой инфраструктуры, соединяющей Сербию и Венгрию. Параллельно СМИ сообщили, что рюкзаки со взрывчаткой нашли в районе сербских сел Велебит и Войвода Зимонич, возле трассы магистрального газопровода.

Директор военной разведки Сербии опроверг слова Орбана о возможной причастности Украины к диверсии. Сербская сторона заявила, что Украина не организовывала взрывчатку на газопроводе.

Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля. Согласно опросам, оппозиционный кандидат Петер Мадьяр имеет шансы опередить Орбана.

Больше по теме:
Венгрия Виктор Орбан
Новости
Украина впервые за войну обошла РФ по количеству атак дронов, - ABC News
Украина впервые за войну обошла РФ по количеству атак дронов, - ABC News
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатов специальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света