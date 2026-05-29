На крышу дома в Румынии упал дрон РФ, - румынское Минобороны

В ночь с 28 на 29 россияне в очередной раз совершили атаку дронами по Украине. Один из беспилотников залетел в Румынию и упал на крышу жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны Румынии.

В министерстве рассказали, что этой ночью россияне возобновили дроновые атаки по гражданским и инфраструктурным объектам в Украине, которые находятся в районе речной границы с Румынией. Но во время атаки один из дронов нарушил воздушное пространство страны НАТО.

"Беспилотник вторгся в воздушное пространство Румынии, отслеживаемый радаром в южной части города Галац, и врезался в крышу многоквартирного дома, после чего возник пожар. На месте работают специализированные группы из IGSU и других структур МИД, румынской разведывательной службы и румынской полиции", - говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что их радары обнаружили дроны, которые летели вблизи воздушного пространства страны. В связи с этим Румыния в 01:19 подняла в небо два истребителя F-16 и вертолет IAR 330 SOCAT.

"Пилоты самолетов имели разрешение на поражение целей на протяжении всего периода тревоги", - добавили на сайте.