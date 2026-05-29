ua en ru
Пт, 29 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

На крышу дома в Румынии упал дрон РФ, - румынское Минобороны

05:35 29.05.2026 Пт
2 мин
Что известно об атаке и что предприняла Румыния?
aimg Эдуард Ткач
На крышу дома в Румынии упал дрон РФ, - румынское Минобороны Фото: страна на фоне атаки РФ по Украине подняла в небо авиацию (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В ночь с 28 на 29 россияне в очередной раз совершили атаку дронами по Украине. Один из беспилотников залетел в Румынию и упал на крышу жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны Румынии.

Читайте также: Российский дрон снова залетел в Румынию во время ночной атаки на Украину

В министерстве рассказали, что этой ночью россияне возобновили дроновые атаки по гражданским и инфраструктурным объектам в Украине, которые находятся в районе речной границы с Румынией. Но во время атаки один из дронов нарушил воздушное пространство страны НАТО.

"Беспилотник вторгся в воздушное пространство Румынии, отслеживаемый радаром в южной части города Галац, и врезался в крышу многоквартирного дома, после чего возник пожар. На месте работают специализированные группы из IGSU и других структур МИД, румынской разведывательной службы и румынской полиции", - говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что их радары обнаружили дроны, которые летели вблизи воздушного пространства страны. В связи с этим Румыния в 01:19 подняла в небо два истребителя F-16 и вертолет IAR 330 SOCAT.

"Пилоты самолетов имели разрешение на поражение целей на протяжении всего периода тревоги", - добавили на сайте.

Что предшествовало

Напомним, этой ночью СМИ сообщили, что в румынском городе Галац прогремел взрыв. Это произошло после того, как на жилой дом упал беспилотник. На тот момент были лишь предположения, что это российский дрон.

Информацию об инциденте подтвердили и в Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям. Там уточнили, что в результате падения дрона загорелась квартира на 10-ом этаже, а также пострадали двое человек. Вскоре спасатели погасили пожар, а пострадавшим предоставили помощь на месте.

Все это произошло в тот момент, когда россияне активно атаковали дронами Одесскую область.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Румыния Война в Украине
Новости
В Румынии дрон попал в жилой дом в момент атаки РФ по Украине
В Румынии дрон попал в жилой дом в момент атаки РФ по Украине
Аналитика
Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены