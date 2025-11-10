ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Орбан хвастается "договоренностью с Трампом": санкции США не коснутся Венгрии

Венгрия, Понедельник 10 ноября 2025 16:10
UA EN RU
Орбан хвастается "договоренностью с Трампом": санкции США не коснутся Венгрии Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом о "бессрочном" освобождении Венгрии от американских санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Венгрии.

"Мы пожали руки с президентом Трампом относительно бессрочного освобождения Венгрии от американских нефтяных санкций. Пока он там президент, а я здесь премьер-министр - санкций не будет", - заявил Орбан.

По его словам, ставки для страны были "чрезвычайно высокими".

Политик отметил, что введение санкций США против российских энергоносителей могло бы привести к подорожанию коммунальных услуг вдвое или даже втрое и повышению цен на газ на тысячу форинтов (официальная денежная единица Венгрии) до Рождества.

"Это была бы настоящая катастрофа", - добавил венгерский премьер.

Напомним, администрация Дональда Трампа опровергла заявления венгерской стороны о якобы бессрочном освобождении Будапешта от американских санкций на импорт российской нефти и газа. В Вашингтоне отметили, что речь идет лишь о годовом исключении.

Виктор Орбан в комментарии венгерским медиа заявил, что страна и в дальнейшем будет получать российскую нефть через трубопровод "Дружба", утверждая, что США сделали для Будапешта исключение из санкций.

Американские СМИ сообщают, что Вашингтон действительно предоставил Венгрии однолетнее освобождение от санкций за использование российских энергоносителей. Однако это решение имеет свою цену: Венгрия согласилась закупить американский СПГ на сумму около 600 миллионов долларов.

Впрочем, роль США в этом вопросе ограничена. Ключевой контроль за транзитом российской нефти в Европу осуществляет Украина. Президент Владимир Зеленский уже подчеркнул, что Киев не позволит России в дальнейшем поставлять нефть в ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Венгрия Дональд Трамп
Новости
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа