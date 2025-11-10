Орбан хвастается "договоренностью с Трампом": санкции США не коснутся Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом о "бессрочном" освобождении Венгрии от американских санкций против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Венгрии.
"Мы пожали руки с президентом Трампом относительно бессрочного освобождения Венгрии от американских нефтяных санкций. Пока он там президент, а я здесь премьер-министр - санкций не будет", - заявил Орбан.
По его словам, ставки для страны были "чрезвычайно высокими".
Политик отметил, что введение санкций США против российских энергоносителей могло бы привести к подорожанию коммунальных услуг вдвое или даже втрое и повышению цен на газ на тысячу форинтов (официальная денежная единица Венгрии) до Рождества.
"Это была бы настоящая катастрофа", - добавил венгерский премьер.
Напомним, администрация Дональда Трампа опровергла заявления венгерской стороны о якобы бессрочном освобождении Будапешта от американских санкций на импорт российской нефти и газа. В Вашингтоне отметили, что речь идет лишь о годовом исключении.
Виктор Орбан в комментарии венгерским медиа заявил, что страна и в дальнейшем будет получать российскую нефть через трубопровод "Дружба", утверждая, что США сделали для Будапешта исключение из санкций.
Американские СМИ сообщают, что Вашингтон действительно предоставил Венгрии однолетнее освобождение от санкций за использование российских энергоносителей. Однако это решение имеет свою цену: Венгрия согласилась закупить американский СПГ на сумму около 600 миллионов долларов.
Впрочем, роль США в этом вопросе ограничена. Ключевой контроль за транзитом российской нефти в Европу осуществляет Украина. Президент Владимир Зеленский уже подчеркнул, что Киев не позволит России в дальнейшем поставлять нефть в ЕС.