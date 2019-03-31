ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты опросов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Опубликованы результаты еще одного экзит-пола

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 20:19
Опубликованы результаты еще одного экзит-пола
Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

Зеленский лидирует по данным экзит-пола ТСН

Телеканал ТСН обнародовал данные своего экзит-пола, по его результатам фаворитом в первом туре остается Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

По данным этого экзит-пола, Зеленского поддержали 30,1% избирателей. На втором месте Петр Порошенко с результатом в 18,5%, на третьем Юлия Тимошенко с 14%.

Опубликованы результаты еще одного экзит-пола

Фото: данные экзит-пола ТСН

Далее идут Юрий Бойко с результатом в 9,1%, Анатолий Гриценко - 7,6%, Игорь Смешко - 6,6%, Олег Ляшко - 5,0% и Александр Вилкул -3,7%.

Опрос провели исследовательские компании TNS Kantar и Info Sapiens. Опрошено около 20 тысяч  респондентов на выходе из 600 избирательных участков методом личного интервью.

Напомним, по данным Национального экзит-пола на 18:00, лидирует Зеленский с 30,4% голосов, 17,8% респондентов проголосовали за Порошенко, у Юлии Тимошенко 14,2% голосов опрошенных. У Юрия Бойко - 9,8%, за Анатолия Гриценко проголосовали 7,1%.

В то же время по данным экзит-пола "112 Украина" и NewsOne, в первом туре президентских выборов больше всех голосов набрали Зеленский (30,7%) и Порошенко (18,6%). На третьем месте Тимошенко (13,9%), далее идут Бойко (10,3%) и Гриценко (7,3%).

Экзит-пол обнародовали каналы 112 и NewsOne
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Владимир Зеленскийвыборыэкзит-пол
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь