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Рада провалила закон про підвищення штрафів за ігнорування ременів безпеки

Новини » Суспільство    18.12.2018 - 17:55
Рада провалила закон про підвищення штрафів за ігнорування ременів безпеки
Фото: Верховна рада (РБК-Україна/Віталій Носач)

Штраф планували збільшити з 51 до 850 гривень

Верховна рада провалила у другому читанні законопроект №8492 про зниження смертності і травматизму на дорогах України. Документ не отримав достатньої підтримки нардепів у сесійній залі, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер ВР Андрій Парубій пропонував відправити документ на повторне друге читання, проте цю пропозицію не підтримали парламентарії.

"На жаль, проект закону №8492 відхилений. Це величезна робота комітету. Це несправедливо і неправильно", - сказав глава парламенту.

Зокрема, проектом пропонувалося внести зміни до частини 5 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення та збільшити штраф за порушення правил користування ременями безпеки і шоломами з 51 гривні до 850 гривень.

Таке збільшення пов'язане зі значною суспільною небезпекою і масовим невикористанням ременів безпеки і мотошоломів водіями та пасажирами.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна рада прийняла за основу законопроект №8492 щодо зниження смертності і травматизму на дорогах України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні тільки кожен четвертий водій пристібається ременем безпеки.

Крім того, міністерство інфраструктури України планує до 2021 року внести зміни в правила перевезення пасажирів автобусним транспортом. Унаслідок чого, в Україні заборонять автобуси без ременів безпеки.

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