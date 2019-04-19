Рада може запровадити штрафи за порушення правил перевезення дітей

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Пропонується запровадити штрафи від 510 гривень

Комітет парламенту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді запровадити штрафи за порушення правил перевезення дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, законопроект №10130 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення правил перевезення дітей рекомендується прийняти за основу.

Документом встановлюється адміністративна відповідальність в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за порушення правил перевезення дітей (510 гривень) та 50 таких мінімумів за вчинення такого правопорушення повторно протягом року (850 гривень).

"Члени комітету, проаналізувавши законопроект, відзначили, його актуальність, адже згідно з даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я, використання автомобільних крісел знижує смертність серед дітей у ДТП на 54%, а ризику отримання травм - на 70%. Комітет одноголосно ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді за результатами розгляду в першому читанні законопроект №10130 прийняти за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронний комітет рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект №10131 про підвищення штрафів у 10 разів українським автомобілістам за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці минулого року Рада провалила у другому читанні законопроект №8492 про підвищення штрафів за ігнорування ременів безпеки. Документ не отримав достатньої підтримки нардепів у сесійній залі. Спікер Андрій Парубій пропонував відправити документ на повторне друге читання, однак депутати не проголосували за цю пропозицію. Штрафи пропонувалося збільшити до 850 гривень.

Підкреслимо, в Україні тільки кожен четвертий водій пристібається ременем безпеки.