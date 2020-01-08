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В Ірані заявили про неможливість впізнати жертв авіакатастрофи

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 10:59
В Ірані заявили про неможливість впізнати жертв авіакатастрофи
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

На борту українського літака сталася пожежа

Організація "Червоний півмісяць" повідомила, що немає шансів впізнати кого-небудь із загиблих під час катастрофи українського літака в Ірані. Про це повідомляють іранські ЗМІ.

Також Іран спростував версію про ракету і назвав причину авіакатастрофи МАУ.

Раніше видання Daily Mail припустило, що український літак могли випадково збити. Зокрема, катастрофа сталася через кілька годин після нападу Ірану на американські бази. Крім того, на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння.

Нагадаємо, і РНБО повідомили, що на борту літака, який розбився в Ірані, знаходилося 2 громадянина України і 9 членів екіпажу - також громадяни України.

Пізніше стало відомо, що жертвами аварії українського літака в Ірані стали 11 громадян України та 165 іноземців.

Крім того, у іранському Червоному Півмісяці повідомляли, що в результаті катастрофи українського літака в Тегерані загинули всі, хто був на борту.

Зазначимо, авікомпанія МАУ відреагувала на катастрофу літака в Ірані.

Крім того, президент Володимир Зеленський дав доручення генеральному прокурору Руслану Рябошапку відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані. Він заявив, що буде проведена перевірка льотної придатності всього цивільного флоту.

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