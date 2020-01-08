Зеленський перервав візит до Оману через авіакатастрофу в Ірані

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В результаті авіакататстрофи загинули всі члени екіпажу

Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ в Тегерані терміново перервав поїздку в Оман і повертається в Київ. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Також Зеленський висловив співчуття рідним і близьким пасажирів і членів екіпажу українського літака, який розбився вранці 8 січня в Ірані.

Він зазначив, що українське посольство уточнює списки загиблих та інформацію про обставини трагедії.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України підтвердили катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані, яка сталась 8 січня.

"Наш консул працює в аеропорту Тегерана, ми збираємо список пасажирів, які загинули в результаті аварії сьогодні вранці. У нас поки немає остаточних номерів, ми працюємо в контакті з рятувальними командами на місці і з офісом МАУ в Ірані", - прокоментували також в українському посольстві в Ірані.

РБК-Україна писало, що український літак авіакомпанії МАУ Тегеран-Київ розбився вранці в середу біля міжнародного аеропорту імені імама Хомейні. Передбачається, що на його борту знаходилися близько 180 людей.