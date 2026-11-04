Оповещение об угрозах по телефону: во Львовской области предупредили о проверке системы

Жителей Львовской области предупредили о проведении проверки системы оперативного информирования населения (СОІ) через мобильные телефоны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Львовской областной государственной администрации (ОГА) в Facebook.
По данным Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, в регионе будут проводить техническую проверку системы оперативного информирования населения (СОІ) по технологии Cell Broadcast в течение рабочей недели:
Речь идет о системе оперативного информирования населения через мобильные телефоны.
"Cell Broadcast - это современная технология, которая позволяет мгновенно отправлять уведомления на мобильные телефоны в пределах конкретной зоны", - рассказали гражданам.
Отмечается, что преимущества системы Cell Broadcast таковы:
Во Львовской ОГА поделились также графиком проверки системы оперативного информирования населения по районам:
В завершение украинцам объяснили, что именно будет отображаться на экране телефона в рамках тестирования системы Cell Broadcast.
Так, во время проверки на телефон поступит тестовое сообщение.
В нем будет содержаться следующий текст: "Внимание! Проводится техническая проверка системы оперативного информирования населения (Название) района Львовской области. Просим сохранять спокойствие".
"В дальнейшем эта система будет использоваться для оперативного оповещения о реальных угрозах", - подытожили в пресс-службе Львовской ОГА.
Напомним, ранее мы рассказывали, что во время массированных атак РФ украинцы могут следить за движением воздушных целей в приложении "Повітряна тривога", однако оно не показывает баллистику и ее направление.
В Министерстве цифровой информации объяснили также, как узнать об опасности в своем городе даже в том случае, если приложение не работает.
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