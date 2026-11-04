Оповещение об угрозах по телефону: во Львовской области предупредили о проверке системы

В какой период и что именно будут проверять

По данным Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, в регионе будут проводить техническую проверку системы оперативного информирования населения (СОІ) по технологии Cell Broadcast в течение рабочей недели:

с понедельника, 9 ноября;

до пятницы, 13 ноября.

Речь идет о системе оперативного информирования населения через мобильные телефоны.

Преимущества системы Cell Broadcast

"Cell Broadcast - это современная технология, которая позволяет мгновенно отправлять уведомления на мобильные телефоны в пределах конкретной зоны", - рассказали гражданам.

Отмечается, что преимущества системы Cell Broadcast таковы:

мгновенная доставка - сообщение поступает за доли секунды и не перегружает мобильную сеть;

- сообщение поступает за доли секунды и не перегружает мобильную сеть; максимальное внимание - уведомление появляется на экране поверх всех программ или блокировки;

- уведомление появляется на экране поверх всех программ или блокировки; громкий сигнал - текст сопровождается специфическим звуком, который работает даже в режиме "Тишина";

- текст сопровождается специфическим звуком, который работает даже в режиме "Тишина"; геотаргетинг - сообщения получают жители конкретного района или населенного пункта;

- сообщения получают жители конкретного района или населенного пункта; анонимность - для рассылки не нужны номера телефонов, сигнал ловят все устройства в зоне действия вышки.

Точный график проверок по районам

Во Львовской ОГА поделились также графиком проверки системы оперативного информирования населения по районам:

09 ноября 2026 года - Дрогобычский район;

10 ноября 2026 года - Золочевский и Львовский районы;

11 ноября 2026 года - Самборский район;

12 ноября 2026 года - Стрыйский район;

13 ноября 2026 года - Шептицкий и Яворовский районы.

Что будет отображаться на экране телефона

В завершение украинцам объяснили, что именно будет отображаться на экране телефона в рамках тестирования системы Cell Broadcast.

Так, во время проверки на телефон поступит тестовое сообщение.

В нем будет содержаться следующий текст: "Внимание! Проводится техническая проверка системы оперативного информирования населения (Название) района Львовской области. Просим сохранять спокойствие".

"В дальнейшем эта система будет использоваться для оперативного оповещения о реальных угрозах", - подытожили в пресс-службе Львовской ОГА.