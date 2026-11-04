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Оповещение об угрозах по телефону: во Львовской области предупредили о проверке системы

14:02 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Жителей Львовской области предупредили о проведении проверки системы оперативного информирования населения (СОІ) через мобильные телефоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Львовской областной государственной администрации (ОГА) в Facebook.

В какой период и что именно будут проверять

По данным Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, в регионе будут проводить техническую проверку системы оперативного информирования населения (СОІ) по технологии Cell Broadcast в течение рабочей недели:

  • с понедельника, 9 ноября;
  • до пятницы, 13 ноября.

Речь идет о системе оперативного информирования населения через мобильные телефоны.

Преимущества системы Cell Broadcast

"Cell Broadcast - это современная технология, которая позволяет мгновенно отправлять уведомления на мобильные телефоны в пределах конкретной зоны", - рассказали гражданам.

Отмечается, что преимущества системы Cell Broadcast таковы:

  • мгновенная доставка - сообщение поступает за доли секунды и не перегружает мобильную сеть;
  • максимальное внимание - уведомление появляется на экране поверх всех программ или блокировки;
  • громкий сигнал - текст сопровождается специфическим звуком, который работает даже в режиме "Тишина";
  • геотаргетинг - сообщения получают жители конкретного района или населенного пункта;
  • анонимность - для рассылки не нужны номера телефонов, сигнал ловят все устройства в зоне действия вышки.

Точный график проверок по районам

Во Львовской ОГА поделились также графиком проверки системы оперативного информирования населения по районам:

  • 09 ноября 2026 года - Дрогобычский район;
  • 10 ноября 2026 года - Золочевский и Львовский районы;
  • 11 ноября 2026 года - Самборский район;
  • 12 ноября 2026 года - Стрыйский район;
  • 13 ноября 2026 года - Шептицкий и Яворовский районы.

Что будет отображаться на экране телефона

В завершение украинцам объяснили, что именно будет отображаться на экране телефона в рамках тестирования системы Cell Broadcast.

Так, во время проверки на телефон поступит тестовое сообщение.

В нем будет содержаться следующий текст: "Внимание! Проводится техническая проверка системы оперативного информирования населения (Название) района Львовской области. Просим сохранять спокойствие".

"В дальнейшем эта система будет использоваться для оперативного оповещения о реальных угрозах", - подытожили в пресс-службе Львовской ОГА.

Напомним, ранее мы рассказывали, что во время массированных атак РФ украинцы могут следить за движением воздушных целей в приложении "Повітряна тривога", однако оно не показывает баллистику и ее направление.

В Министерстве цифровой информации объяснили также, как узнать об опасности в своем городе даже в том случае, если приложение не работает.

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