Не работает приложение "Воздушная тревога": в Минцифре объяснили, как узнать об опасности

Поздним вечером 1 ноября из-за кибератаки было сломано приложение "Воздушная тревога". Однако украинцы могут узнать об опасности в своем городе даже в том случае, когда приложение не работает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства цифровой информации.

В ведомстве отметили, что для того, чтобы знать об опасности, необходимо включить экстренные уведомления на смартфоне - они поступают даже в беззвучном режиме. Алгоритм для телефонов:

на IOS: зайти в "Параметры", далее в раздел "Уведомления". Прокрутите экран вниз и включите ползунки в разделе "Экстренные оповести";

зайти в "Параметры", далее в раздел "Уведомления". Прокрутите экран вниз и включите ползунки в разделе "Экстренные оповести"; на Android: "Настройки", "Пароли и безопасность" (или "Безопасность и экстренные ситуации") и далее зайти в "Экстренные оповещения" и активировать ползунки. Или зайти в "Местоположение", найти пункт "Уведомления о воздушных тревогах в Украине", перейти в него и включить уведомления.

Также в Минцифры призвали украинцев реагировать на сирены, поскольку системы оповещения работают в штатном режиме .

"Сирены и другие системы оповещения работают. Услышали сигнал воздушной тревоги или получили официальное сообщение о ней - немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию и оставайтесь там до официального отбоя", - говорится в сообщении.

Кроме того, верифицированную информацию о воздушных угрозах и движении враждебных целей можно получать из каналов Воздушных сил ВСУ в Telegram, WhatsApp и Viber.

Также следует отметить, что жители столицы могут получать уведомления о воздушной тревоге в приложении "Киев цифровой" . Он работает в штатном режиме.