ua en ru
Пн, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Не работает приложение "Воздушная тревога": в Минцифре объяснили, как узнать об опасности

00:30 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Не работает приложение "Воздушная тревога": в Минцифре объяснили, как узнать об опасности Фото: в городах системы оповещения работают в штатном режиме (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Поздним вечером 1 ноября из-за кибератаки было сломано приложение "Воздушная тревога". Однако украинцы могут узнать об опасности в своем городе даже в том случае, когда приложение не работает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства цифровой информации.

В ведомстве отметили, что для того, чтобы знать об опасности, необходимо включить экстренные уведомления на смартфоне - они поступают даже в беззвучном режиме. Алгоритм для телефонов:

  • на IOS: зайти в "Параметры", далее в раздел "Уведомления". Прокрутите экран вниз и включите ползунки в разделе "Экстренные оповести";
  • на Android: "Настройки", "Пароли и безопасность" (или "Безопасность и экстренные ситуации") и далее зайти в "Экстренные оповещения" и активировать ползунки. Или зайти в "Местоположение", найти пункт "Уведомления о воздушных тревогах в Украине", перейти в него и включить уведомления.

Также в Минцифры призвали украинцев реагировать на сирены, поскольку системы оповещения работают в штатном режиме .

"Сирены и другие системы оповещения работают. Услышали сигнал воздушной тревоги или получили официальное сообщение о ней - немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию и оставайтесь там до официального отбоя", - говорится в сообщении.

Кроме того, верифицированную информацию о воздушных угрозах и движении враждебных целей можно получать из каналов Воздушных сил ВСУ в Telegram, WhatsApp и Viber.

Также следует отметить, что жители столицы могут получать уведомления о воздушной тревоге в приложении "Киев цифровой" . Он работает в штатном режиме.

Что предшествовало

Напомним, вечером 1 ноября приложение "Воздушная тревога" перестало работать. В то же время на сайте с тревогами распространился красный сигнал по всей Украине, а также была информация о якобы уличных боях, химической и радиационной опасности в Киеве.

Однако позже спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил в комментарии РБК-Украина, что приложение подверглось взлому, а информация о вышеуказанных угрозах - не соответствует действительности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Война в Украине Воздушная тревога
Новости
В октябре Силы обороны вернули больше территорий, чем Россия смогла захватить, - Зеленский
В октябре Силы обороны вернули больше территорий, чем Россия смогла захватить, - Зеленский
Аналитика
Валютные качели осени: почему курс доллара уверенно идет к отметке в 46 гривен
Наталия Богута Валютные качели осени: почему курс доллара уверенно идет к отметке в 46 гривен