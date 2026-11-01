Отследить движение дронов можно самостоятельно, но не баллистики: в ПС обратились к украинцам

Во время массированных атак РФ украинцы могут следить за движением воздушных целей в приложении "Воздушная тревога", однако он не показывает баллистику и ее направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины .

В официальном приложении "Воздушная тревога" доступна визуализация воздушных угроз. В воздушных силах рекомендуют пользоваться им для оперативного ориентирования во время массированных атак ударных беспилотников.

"В связи с массированной атакой вражеских ударных БПЛА для удобства и оперативной ориентировки рекомендуем пользоваться официальным приложением", - говорится в сообщении.

Приложение не отображает информацию об угрозе применения баллистического вооружения и направлении движения баллистических ракет.

Такие данные Воздушные силы продолжают оперативно публиковать в своих официальных каналах Telegram, WhatsApp и Viber. Там также сообщают доступную информацию о воздушных угрозах.

"Оставайтесь в безопасных местах и обязательно реагируйте на сигналы об опасности", - призвали в Воздушных силах.