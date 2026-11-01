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Отследить движение дронов можно самостоятельно, но не баллистики: в ПС обратились к украинцам

12:15 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Отследить движение дронов можно самостоятельно, но не баллистики: в ПС обратились к украинцам Фото: приложение "Воздушная тревога" на смартфоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Во время массированных атак РФ украинцы могут следить за движением воздушных целей в приложении "Воздушная тревога", однако он не показывает баллистику и ее направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

В официальном приложении "Воздушная тревога" доступна визуализация воздушных угроз. В воздушных силах рекомендуют пользоваться им для оперативного ориентирования во время массированных атак ударных беспилотников.

"В связи с массированной атакой вражеских ударных БПЛА для удобства и оперативной ориентировки рекомендуем пользоваться официальным приложением", - говорится в сообщении.

Приложение не отображает информацию об угрозе применения баллистического вооружения и направлении движения баллистических ракет.

Такие данные Воздушные силы продолжают оперативно публиковать в своих официальных каналах Telegram, WhatsApp и Viber. Там также сообщают доступную информацию о воздушных угрозах.

"Оставайтесь в безопасных местах и обязательно реагируйте на сигналы об опасности", - призвали в Воздушных силах.

Напомним, 17 октября премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, чтов приложении "Воздушная тревога" появилась карта ориентировочного движения российских ракет и дронов.

Она отображает различные типы воздушных целей, но пока не показывает движение баллистики и точное местонахождение целей в реальном времени.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что баллистические ракеты не будут отражаться в приложении из-за высокой скорости их полета.

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