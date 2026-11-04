Оповіщення про загрози через телефон: у Львівській області попередили про перевірку системи

Мешканців Львівської області попередили про проведення перевірки системи оперативного інформування населення (СОІ) через мобільні телефони.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Львівської обласної державної адміністрації (ОДА) у Facebook.
За даними Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, в регіоні будуть проводити технічну перевірку системи оперативного інформування населення (СОІ) за технологією Cell Broadcast впродовж робочого тижня:
Йдеться про систему оперативного інформування населення через мобільні телефони.
"Cell Broadcast - це сучасна технологія, яка дозволяє миттєво надсилати сповіщення на мобільні телефони в межах конкретної зони", - розповіли громадянам.
Зазначається, що переваги системи Cell Broadcast такі:
У Львівській ОДА поділились також графіком перевірки системи оперативного інформування населення за районами:
Насамкінець українцям пояснили, що саме буде відображатись на екрані телефона в межах тестування системи Cell Broadcast.
Так, під час перевірки на телефон надійде тестове повідомлення.
У ньому буде міститись такий текст: "Увага! Проводиться технічна перевірка системи оперативного інформування населення (Назва) району Львівської області. Просимо зберігати спокій".
"У подальшому ця система використовуватиметься для оперативного оповіщення про реальні загрози", - підсумували у прес-службі Львівської ОДА.
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