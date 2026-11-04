Оповіщення про загрози через телефон: у Львівській області попередили про перевірку системи

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що під час масованих атак РФ українці можуть стежити за рухом повітряних цілей у застосунку "Повітряна тривога", однак він не показує балістику та її напрямок.

У Міністерстві цифрової інформації пояснили також, як дізнатись про небезпеку у своєму місті навіть у тому випадку, коли додаток не працює.

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