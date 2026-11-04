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Оповіщення про загрози через телефон: у Львівській області попередили про перевірку системи

14:02 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Мешканців Львівської області попередили про проведення перевірки системи оперативного інформування населення (СОІ) через мобільні телефони.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Львівської обласної державної адміністрації (ОДА) у Facebook.

В який період і що саме будуть перевіряти

За даними Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, в регіоні будуть проводити технічну перевірку системи оперативного інформування населення (СОІ) за технологією Cell Broadcast впродовж робочого тижня:

  • з понеділка, 9 листопада;
  • до п'ятниці, 13 листопада.

Йдеться про систему оперативного інформування населення через мобільні телефони.

Переваги системи Cell Broadcast

"Cell Broadcast - це сучасна технологія, яка дозволяє миттєво надсилати сповіщення на мобільні телефони в межах конкретної зони", - розповіли громадянам.

Зазначається, що переваги системи Cell Broadcast такі:

  • миттєва доставка - повідомлення надходить за частки секунди і не перевантажує мобільну мережу;
  • максимальна увага - сповіщення з'являється на екрані поверх усіх програм або блокування;
  • гучний сигнал - текст супроводжується специфічним звуком, який працює навіть у режимі "Тиша";
  • геотаргетинг - повідомлення отримують жителі конкретного району чи населеного пункту;
  • анонімність - для розсилки не потрібні номери телефонів, сигнал ловлять усі пристрої в зоні дії вежі.

Точний графік перевірок за районами

У Львівській ОДА поділились також графіком перевірки системи оперативного інформування населення за районами:

  • 09 листопада 2026 року - Дрогобицький район;
  • 10 листопада 2026 року - Золочівський та Львівський райони;
  • 11 листопада 2026 року - Самбірський район;
  • 12 листопада 2026 року - Стрийський район;
  • 13 листопада 2026 року - Шептицький та Яворівський райони.

Що буде відображатись на екрані телефона

Насамкінець українцям пояснили, що саме буде відображатись на екрані телефона в межах тестування системи Cell Broadcast.

Так, під час перевірки на телефон надійде тестове повідомлення.

У ньому буде міститись такий текст: "Увага! Проводиться технічна перевірка системи оперативного інформування населення (Назва) району Львівської області. Просимо зберігати спокій".

"У подальшому ця система використовуватиметься для оперативного оповіщення про реальні загрози", - підсумували у прес-службі Львівської ОДА.

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