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Главная » Жизнь » Общество

В Воздушных Силах подтвердили взлом приложения, после чего последовали тревожные уведомления

23:37 01.11.2026 Вс
1 мин
aimg Юлия Маловичко aimg Ульяна Безпалько
В Воздушных Силах подтвердили взлом приложения, после чего последовали тревожные уведомления Фото: спикер ВС Юрий Игнат (armyinform)
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На ресурсах Воздушных сил не сообщалось ни о какой угрозе баллистики, радиационной опасности или тем более об уличных боях в столице. Приложение "Воздушная тревога" сломали.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, на ресурсах Воздушных сил не сообщалось ни о какой угрозе "Орешника", а тем более - о радиационной опасности, химической атаке или угрозе уличных боев в Киеве.

Такая информация, по его словам, не соответствует действительности.

"По нашим данным, приложение Воздушная тревога было сломано", - сообщил Игнат.

Как известно, 1 ноября в приложении "Воздушная тревога" начали появляться тревожные оповещения - об угрозе баллистики, о радиационной, химической опасности и об уличных боях в Киеве.

Впоследствии приложение прекратило работу.

Позже в Telegram Воздушных Сил написали, что их приложение могло подвергнуться взлому.

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