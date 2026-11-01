В Воздушных Силах подтвердили взлом приложения, после чего последовали тревожные уведомления

На ресурсах Воздушных сил не сообщалось ни о какой угрозе баллистики, радиационной опасности или тем более об уличных боях в столице. Приложение "Воздушная тревога" сломали.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, на ресурсах Воздушных сил не сообщалось ни о какой угрозе "Орешника", а тем более - о радиационной опасности, химической атаке или угрозе уличных боев в Киеве.

Такая информация, по его словам, не соответствует действительности.



"По нашим данным, приложение Воздушная тревога было сломано", - сообщил Игнат.