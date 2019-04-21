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В "ОПОРА" повідомили про явку виборців

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 14:59
В "ОПОРА" повідомили про явку виборців
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на 12:00 явка складає 25,3%

Громадянська мережа ОПОРА повідомила, що за даними їх спостерігачів, явка на 12:00 21 квітня на виборах президента України складає 25,3%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ОПОРА" в Facebook.

Також в громадській мережі заявили, що похибка може складати 0,7%.

В &quot;ОПОРА&quot; повідомили про явку виборців

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в МВС повідомили про 562 повідомлення про порушення на виборах. Іван Варченко повідомив, що станом на 14:00 отримано 562 повідомлення про порушення виборчого законодавства , за 4 повідомленнями внесено інформацію до ЄРДР. 6 адмінпротоколів складено.

Нагадаємо, що у ЦВК порівняли явку виборців під час першого та другого туру. В ЦВК повідомили, що явка виборців під час другого туру виборів президента є вищою, ніж під час першого туру. 

Відмітимо, що ЦВК прогнозує, що у другій половині дня явка зросте. Секретар ЦВК Наталія Бернацька повідомила, що більшість українців почали ранок в церкві, тому вони й очікували, що на ранок явка не буде високою, а вже ближче до обіду під кінець дня вона зросте.

КВУ повідомляє про нові порушення у день виборів У ЦВК пояснили, чому західні округи повільніше передають дані про явку 
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